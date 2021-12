Youngstars gelingt die Revanche gegen Leipzig

Verkehrte Ergebniswelt für die Volley Youngstars: Eine Woche nach den Hinspielen in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd gegen GSVE Delitzsch und die LE Volleys Leipzig endeten die beiden Heimspiele genau andersherum. Gegen Delitzsch verloren die Youngstars in der Messehalle B4 mit 1:3 (26:24, 18:25, 20:25, 21:25), gegen Leipzig gewann der Nachwuchs des Bundesstützpunktes Friedrichshafen dagegen mit 3:2 (23:25, 26:24, 26:24, 21:25, 15:12).

Gegen die GSVE Delitzsch konnten die Volley Youngstars laut Mitteilung nicht an ihre Leistung aus der Vorwoche anknüpfen und unterlagen am Samstag mit 1:3 (26:24, 18:25, 20:25, 21:25). Nur im ersten Durchgang, als die Häfler mit Aufschlägen viel Druck erzeugten, reichte es zum Satzgewinn. Danach war gegen die mit vielen Emotionen spielenden Gäste nichts mehr zu holen. Besonders im Aufschlag und mit Blockaktionen machte die Mannschaft aus der Häfler Partnerstadt den Young-stars das Leben schwer.

Die Youngstars mussten auf Mittelblocker Philipp Hermann verzichten, der die ganze Woche über krank war. „Außer dem Zuspieler und mir haben alle nicht auf ihren angestammten Positionen gespielt“, sagte der enttäuschte Mittelblocker Carl Möller. Eine Ausrede für Niederlage sollte das jedoch nicht sein.

Dass sie viel mehr können, zeigten die VfB-Talente am nächsten Tag. „Wir sind heiß auf drei Punkte“, kündigte ein voll motivierter Anton Jung vor dem Spiel gegen LE Volleys Leipzig an. An dem 18-jährigen Außenangreifer lag es nicht, dass ein 3:2-Erfolg (23:25, 26:24, 26:24, 21:25, 15:12) heraussprang, der den Youngstars „nur“ zwei Punkte einbrachte. Jung zeigte in allen Elementen eine sehenswerte Leistung, die ihm als „Most Valuable Player“ die MVP-Medaille einbrachte. Auch seine Mitspieler spielten wie ausgewechselt und kämpften in der Feldabwehr aufopferungsvoll um jeden Ball. Es hätte also mit den drei Punkten klappen können – wären da nicht die LE Volleys gewesen, die nach einer 0:3-Niederlage am Samstag in Mimmenhausen nicht komplett mit leeren Händen die Rückreise antreten wollten.

Trainer Adrian Pfleghar zeigte sich nach der kämpferischen Leistung von der Moral seiner Mannschaft beeindruckt: „Nach der deutlichen Niederlage gestern sind wir heute stark zurückzukommen und haben auch schwierige Situationen gut gelöst“, lautete sein Fazit am Sonntag. Auch Kapitän Silvio Hellrigl freute sich: „Als Team haben wir unsere Aufgabe gegen Leipzig sehr gut gelöst.“