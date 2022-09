Yoga, Spanisch und Rückbildung

Das Bildungszentrum Gorheim startet demnächst mit neuen Kursen. Die Anmeldung dafür ist noch online möglich, teilen die Verantwortlichen in einem Schreiben mit.

Zwei Kurse „Qigong Yangsheng für Anfänger“ finden ab Dienstag, 20. September, statt. Der erste Kurs geht von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr, der zweite Kurse findet am Abend von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr statt. Ein Fortgeschrittenenkurs „Qigong Yangsheng“ bietet das Bildungszentrum Gorheim ebenfalls ab dem 20. September von 18.45 Uhr bis 19.45 Uhr an. Mithilfe von Qigong Yangsheng können Stress reduziert sowie Entspannung und seelische Ausgeglichenheit gefördert werden. Die Übungen dienen dazu, Körper und Geist zu harmonisieren, die Gesundheit zu stärken und innere und äußere Kräfte zu mobilisieren. Die Übungen richten sich auf Körperhaltung, Bewegung, Konzentration, Vorstellungskraft und den Atem.

Ein Spanischkurs für Teilnehmende mit geringen Vorkenntnissen startet ab Dienstag, 20. September, und geht von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Es erwartet die Teilnehmer ein aktiv und interessant gestalteter Kurs mit unterschiedlichen didaktischen Übungen. Das Ziel ist es, die spanische und hispanoamerikanische Welt kennenzulernen sowie Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen den Kulturen im Vergleich mit der eigenen. Spanisch sprechen, lesen und schreiben sind klare Ziele dieses Kurses.

Für Anfänger und Geübte findet ab Mittwoch, 21. September, von 9.15 bis 10.30 Uhr ein Yogakurs (Hatha Yoga und Yin-Yoga) statt.

Einen Einblick und Informationen für Ratsuchende, pflegende Angehörige und Interessierte bietet der Vortrag „Demenz – den Weg gemeinsam gehen“ am Mittwoch, 21. September, von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Zielgruppe des Kurses sind am Thema Demenz Interessierte, selbst Betroffene oder die, die sich um erkrankte Angehörige, Nachbarn oder Bekannte kümmern. Die Vinzenz von Paul gGmbH und die katholische Kirchengemeinde Sigmaringen laden anlässlich des Weltalzheimertags am 21. September ein, sich in die Rolle eines dementen Menschen hinein zu fühlen und zu spüren.

Eine ganzheitliche Rückbildung nach der Schwangerschaft und Geburt wird ab Mittwoch, 28. September, von 9 Uhr bis 10 Uhr angeboten. Im Fokus dieses Kurses steht das funktionelle Aufbautraining von belasteten körperlichen Strukturen.