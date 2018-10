Xaver Lipp spendet 20 000 Euro für Stillauer Kapelle

Xaver Lipp hat 20 000 Euro für die Turmrenovierung der Sankt-Laurentius-Kapelle in Stillau gespendet. Dem Unternehmer, der erst vor kurzem seinen 85. Geburtstag feiern konnte (wir berichteten), wurde für diese großzügige Unterstützung am Montag beim Erntedankfest mit der Stillauer Kapellengemeinschaft gedankt.Auf Einladung der Kirchengemeinde Tannhausen hatte am Montag der ausgesprochen gut besuchte Erntedankgottesdienst in der seit Monaten eingerüsteten Sankt Laurentius-Kapelle in Stillau stattgefunden. Zahlreiche Gläubige nahmen daran teil. Pater Wolfgang Kindermann zelebrierte die Messe, der auch der gebürtige Stillauer Xaver Lipp mit seiner Gattin Irene und Tochter Karin Lipp-Mayer bewohnte.

Schon 1980 hatte Lipp das Dach der Kapelle finanziert

Anton Lutz, Nachbar der Kapelle und ein Mitglied der Stillauer Kapellengemeinschaft, begrüßte in deren Namen die Gäste und dankte insbesondere Xaver Lipp für die großzügige Spende von 20 000 Euro zugunsten der Turmrenovierung der Sankt Laurentius-Kapelle. Das Dach der Kapelle, das Xaver Lipp 1980 gestiftet hatte, war am 3. Januar dieses Jahres bei einem Sturm sehr stark beschädigt worden.

Anton Lutz bedankte sich am Montag herzlich für die neuerliche Unterstützung für die Stillauer Kapellengemeinschaft. „Man merkt es eben schon noch, dass Sie Stillauer Wurzeln haben.“

Martina Wettemann, Tannhausens stellvertretende Kirchengemeinderatsvorsitzende, schloss sich an. Sie dankte aber auch den Stillauern für ihre Liebe und Pflege der altehrwürdigen Kapelle. Wettemann erläuterte, dass nach der Einrüstung der Kapelle im Januar auch noch nach Begutachtung durch den Architekten Wetteskind und durch das Bischöfliche Bauamt Rottenburg/Stuttgart weitere Schäden an der Dachverschalung und am Natursteinmauerwerk festgestellt wurden, die auf rund 73 000 Euro beziffert worden seien. Nach Abzug der von der Versicherung bezahlten Schäden und einer Rücklagenentnahme von rund 5000 Euro stehe derzeit noch ein Betrag rund 56 000 Euro offen, für den bei der Diözese ein Zuschussantrag gestellt worden sei. Wie darüber befunden wird, wisse man noch nicht. Allerdings habe die Diözese klar gemacht, dass zumindest 20 Prozent der Kosten für diese Baumaßnahme über Spenden finanziert werden müssten. Deshalb könne man das finanzielle Engagement von Xaver Lipp und dessen Familie für die Kapelle gar nicht hoch genug schätzen.

Wie Wettemann betonte, habe die Familie in den vergangenen Jahrzehnten schön öfter die Tannhausener Kirchengemeinde tatkräftig unterstützt. Ihr abschließendes „Vergelt’s Gott“ galt auch den Kirchenbesuchern der Stillauer Kapelle für deren Kollekte zugunsten der Turmsanierung.

Die Kirchengemeinde hofft, dass noch in diesem Jahr die Turmsanierung der Stillauer Kapelle abgeschlossen werden kann, wobei die beiden Tannhausener Firmen Edgar Brenner die Flaschnerarbeiten und Holzbau Erich Thorwart die Arbeiten am Gebälk vornehmen werden sowie die Firma Steinmetz Launer aus Schwäbisch Hall die Ausbesserung der Natursteine.

Die Stillauer Kapellengemeinschaft hatte im Anschluss an den Erntedankgottesdienst noch zu einem kleinen Imbiss samt Getränken in den Schuppen von Anton Lutz eingeladen und bei dieser Gelegenheit erzählte Xaver Lipp Anekdoten aus seiner Kindheit in Stillau und von seiner anschließenden Lehrzeit als Flaschner in Ellwangen, Ausgangspunkt für seine spätere Karriere als Gründer der seit 1958 bestehenden Firma Lipp GmbH, die mit ihren Aktivitäten weltweit einen guten Ruf besitzt.