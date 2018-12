X-Mas-Party der Landjugend Oberstadion

OBERSTADION – Zu später Stunde haben sich immer mehr Gäste in der Mehrzweckhalle Oberstadion gezeigt, als am zweiten Weihnachtsfeiertag die örtliche Landjugend ihre traditionsreiche X-Mas-Party abhielt. Es gab Musik vom in der Gegend aktiven DJ Philhouse, dazu auch Baguettes und Getränke.

„Die Party findet heuer zum 28. Mal statt“, sagten der Vorsitzende Tobias Ziegele und Kassenprüfer Christoph Schrodi. „Schon unsere Väter haben diese Party seinerzeit organisiert.“ Dabei ging es jeweils insbesondere um die Möglichkeit, jungen Leuten Gespräche an der Bar zu ermöglichen, die dieses Jahr eine Länge von 40 Metern aufwies. „Es gibt Schinken- und Käsebaguettes, und Getränke wie Bier aus Moosbeuren, Wein, Gin Tonic oder Softdrinks. Der Nikolaus verteilt alle halbe Stunde auf der Bar einige kostenlose Schnäpse“, so die beiden Organisatoren, die sich freuten, als sich gegen 22.30 Uhr die Halle immer mehr füllte. Zwischen 600 und 700 Gäste dürften es schließlich gewesen sein, die sich unterhielten, und der Musik von DJ Philhouse aus Ulm lauschten, die insbesondere aus den Bereichen „House“ und „aktuelle Charts“ stammte.

„Um 21 Uhr ist es hier immer noch leer, die jungen Leute kommen meist eher spät, dafür bleiben viele bis zum Partyende gegen 3 Uhr.“ Mit dieser Erkenntnis konnten die Organisatoren offenbar leben, die von den übrigen rund 25 Mitgliedern der Landjugend Oberstadion und den Kirchengemeinderäten unterstützt wurden. „Dafür helfen wir bei kirchlichen Festen dem Kirchengemeinderat, wenn es Blumenteppiche oder Palmen herzustellen gilt“, so der Vorsitzende und der Kassenprüfer, die hauptsächlich über Plakate, einige Banner und Facebook zur Party eingeladen hatten.

Wenn sich die Landjugend jeden Montag im Jugendraum über dem Kindergarten trifft, gibt es neben Spieleabenden oder DVDs insbesondere das äußerst beliebte Pizza-Quiz. Im späten Sommer/frühen Herbst steht wieder eine „Landjugendhütte“ in Österreich auf dem Programm, wo man gemeinsam von Freitag bis Sonntag eine schöne Zeit auf einer Berghütte verbringt.