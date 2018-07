Wurzacher Gemeinden haben verbesserte Busanbindungen

Bad Wurzach (sz) - In Bad Wurzach verbessert sich für viele Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs die Anbindung an die umliegenden Gemeinden. Die Einführung eines Rufbusses sorgt zudem für Erleichterungen.

Für die Bereiche Seibranz, Hauerz, Gospoldshofen, Albers, Dietmanns, Arnach, Eintürnen, Truschwende, Metzisweiler und für Ellwangen gibt es ab sofort neue Busanbindungen. Im Vorfeld dazu wurden die Fahrpläne überprüft und nach den Anschlussverbindungen in Richtung Ravensburg, Leutkirch, Aulendorf, Biberach und Kißlegg überarbeitet.

Auf der neuen öffentlichen Linie 111 fährt das Omnibusunternehmen Wild aus Bad Wurzach. Eigens für die Strecke setzt die Firma Wild einen neuen Linienomnibus ein. Der neue Bus erfüllt alle sicherheitstechnischen Anforderungen und weist eine gute ökologische Bilanz auf.

Als weitere Aufwertung des öffentlichen Personennahverkehrs zeigt sich in Bad Wurzach darüber hinaus die Einführung eines sogenannten „Rufbusses“. Der Rufbus fährt immer dann, wenn er von Fahrgästen angefordert wird. Unter der Telefonnummer 07564/3406 kann sich der jeweilige Fahrgast bis 14 Uhr am Vortag der gewünschten Fahrt bei der Firma Wild telefonisch melden und die Fahrt anmelden. Der Rufbus verkehrt am Samstag nach den Fahrzeiten der betreffenden Linien 60, 110 und 111. Unter der Woche fährt der Rufbus am Nachmittag und am Abend auf der Linie 110 nach Seibranz.