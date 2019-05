Wurmlinger Markus Möll startet bei DM in Kaufbeuren

Von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Mai, werden im bayerischen Kaufbeuren die Deutschen Meistertitel im Ringen im griechisch-römischen Stil vergeben. Damit werden die Einzelmeisterschaften 2019 – abgesehen von den Ende Mai anstehenden German Masters – abgeschlossen. Schauplatz des Geschehens ist die Eissporthalle Kaufbeuren, in der Oberligist TSV Westendorf Gastgeber ist.

Zu diesem nationalen Top-Ereignis haben sich 107 Athleten aus 14 Landesverbänden angemeldet, die um einen der insgesamt zehn zu vergebenden Meistertitel buhlen. Darunter sind neun Meister aus dem Vorjahr, die erneut auf die oberste Stufe des Siegerpodests steigen wollen. Auffallend dabei ist, dass nur Weltmeister Frank Stäbler (KSV Musberg), Vitalis Lazowski (KSV Köllerbach) und Ramsin Azizsir (SV Burghausen) für die Gewichtklasse gemeldet haben, in der sie im Vorjahr den Titel holten. Alle anderen tauchen in der Meldeliste eine Kategorie höher auf. Dabei muss es aber nicht bleiben, ein Abrücken ist bis zur Abgabe der offiziellen Wiegeliste immer noch möglich. Nur in der 130-kg-Klasse ist Vorjahressieger Christian John (Eisenhütterstädter RC) nicht gemeldet.

Für die Klassiker gilt die gleiche Devise wie für die Freistilspezialisten vor einer Woche in Riegelsberg. Neben nationalen Meisterehren geht es auch um die Fahrkarte zu den Weltmeisterschaften nach Astana/Kasachstan im Oktober, bei denen die Tickets für Olympia 2020 in Tokio vergeben werden.

Mit dem Rekordaufgebot von 23 Ringern und angeführt von Weltmeister Stäbler will der Württembergische Ringerverband (WRV) die Matten stürmen. Nach bislang zehn von insgesamt elf Entscheidungen liegt der Verband in der inoffiziellen aber prestigeträchtigen Länderwertung mit 481 Punkten hinter Südbaden (581) und Bayern (517) auf Position drei und hat gegenüber dem Vierten Sachsen (382) einen uneinholbaren Vorsprung.

Der WRV kann aber noch Zweiter werden. Neben Stäbler haben noch Eduard Popp (VfL Neckargartach), Jello Krahmer, Ilja Klasner (beide ASV Schorndorf), Jan Zirn (KG Baienfurt) und Lucas Lazogianis (SG Weilimdorf) Medaillenchancen.

Der hiesige Bezirk ist mit Markus Möll (AB Wurmlingen), Lorenz Brüstle und Roman Brüstle (beide AB Aichhalden) vertreten. Allerdings geht das Trio als Außenseiter ins Rennen, wie auch Jonas Schondelmaier vom KSV Tennenbronn für Südbaden. Dessen Vereinskamerad Fabian Reiner (72 kg) könnte jedoch bei guter Auslosung durchaus um Edelmetall mitmischen. So zum Beispiel, wenn der KSV-Athlet auf den Triberger Dorian Becker trifft. Möglich ist aber auch ein Duell mit Weltmeister Stäbler. Sollte es da wie erwartet eine Niederlage geben, besäße Reiner immer noch die Chance in der Hoffnungsrunde, weil der Musberger als klarer Finalist gehandelt wird.

Der Zeitplan

Freitag: 19 bis 19.30 Uhr Wiegen der Männer. 20 Uhr Empfang durch den Ausrichter. Samstag: 9.30 Uhr Eröffnung und Beginn der Wettkämpfe bis zur Mittagspause. Ab 14 Uhr Fortsetzung der Kämpfe einschließlich Halbfinale. Sonntag: 8.30 bis 8.45 Uhr Wiegen aller Finalteilnehmer ohne Gewichtstoleranz. 9.30 Uhr Beginn der Hoffnungsrunden und Finalkämpfe um Platz drei und eins mit Siegerehrungen.