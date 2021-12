Wurmlingen bewegt sich…

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sage und schreibe 85 Sportabzeichen wurden im Jahr 2021 vom Turnverein Wurmlingen abgenommen, obwohl die Sportabzeichen-Saison coronabedingt erst im Juli starten konnte. Die Wartezeit bis dahin wurde effektiv genutzt und Markus Cabarth, Melanie Faude, Sabine Ganske und Kristina Schnekenburger haben in der Zwischenzeit den Prüferlehrgang zum Sportabzeichen absolviert. Nun unterstützen sie die langjährigen Prüfer Günther Seifried und Hans Weber.

Ob im Freibad, in einem See, auf dem Sportplatz oder auf der Radstrecke Richtung Seitingen, für jeden Teilnehmer wurden die passenden Disziplinen ausgesucht und so erhielten schließlich 31 Erwachsene und 54 Kinder ihre Urkunden. Besonders zu erwähnen ist, dass es zehn Familienabzeichen gab. Um dieses zu bekommen, müssen von einer Familie mindestens drei Personen das Sportabzeichen ablegen. Hierbei motivierten manchmal die Eltern ihre Kinder, aber oft war es genau umgekehrt und die Kinder animierten ihre Eltern zum Mitmachen.

Die erfolgreichen Sportabzeichen Absolventen 2021:

Banescu, Nico und Sarah; Bauer, Henry; Beha, Andrea, Michael und Sofia; Burr, David und Julian; Cabarth, Markus und Ole; Dreher, Daniela und Paul; Ehrhardt, Lennie; Enslin, Lotta und Margit; Faude, Fabienne und Melanie; Finkbeiner, Mia; Ganske, Ann-Marie, Lea-Sophie und Sabine; Günter, Elias; Guhl, Ortwin; Haunschild, Silas; Henke Leonie und Stefan; Isbrecht, Valentin; Jany, Andreas und Philipp; Khiareddine, Nebil; Kiskanc, Lea und Nio; Kohlbrenner, Magdalena; Kupferschmied, Anja; Lieb, Leonie, Melanie und Selina; Mägerle, Ulrich; Maimone, Aurelia, Letizia und Massimo; Mansour, Lafita, Julia Nina und Saher; Markoc, Anna und Nina; Marx, Heide und Karl Hermann; Muallem, Alexander, Anastasia, Margarita und Tatjana; Müller, Fabian, Lennart und Louis; Münster, Lotta Marlene; Petrella, Gabriel; Rapp, Benjamin u. Hannah; Sauter, Thomas; Schaudt, Andrea, Ben, Helmut, Jana, Max und Tim; Schnekenburger, Eva, Ida, Kristina, Max und Stefan; Schutzbach, Paul; Seifried Günther; Sellwig, Erhard; Seyfried, Hannah, Marian und Stefan; Weber, Hans; Wilhelm, Norbert; Winkler, Emma und Gabriel; Wollmann, Nino; Zepf, Heiko; Zimmer, Laura.