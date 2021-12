Wunschbaum-Aktion der Kinderstiftung Bodensee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr hat die Wunschbaum-Aktion von der Kinderstiftung Bodensee Kinderaugen zu Weihnachten zum Leuchten gebracht.

Unter anderem gemeinsam mit der Hensoldt AG, Robert Dauwalter Immenstaad und dem Rotary Club Überlingen wurden insgesamt 161 Wunschzettel von Kindern und Jugendlichen an Mitarbeitende verteilt und die Wünsche erfüllt. Damit konnten im Bodenseekreis Familien unterstützt werden, die sich Geschenke finanziell nicht leisten können.

Trotz der Corona-Pandemie sollen Kinder aus armen und benachteiligten Lebensverhältnissen nicht auf ihre Weihnachtsgeschenke verzichten müssen. Deshalb hat die Kinderstiftung in Kooperation mit regionalen Unternehmen sowie dem Rotary Club Überlingen auch in diesem Jahr ihre Wunschbaum-Aktion fortgesetzt. Dabei suchen sich Mitarbeitende des Unternehmens jeweils einen von den Kindern selbst beschriebenen und bemalten Wunschzettel heraus, besorgen das gewünschte Geschenk und geben es schließlich verpackt bei der Kinderstiftung ab: Von Puppen über ferngesteuerte Autos bis hin zu Kuscheltieren gingen auch diesmal wieder viele Kinderwünsche in Erfüllung.

Neben den Unternehmensmitarbeitenden haben sich darüber hinaus auch noch einige Ehrenamtliche an der Aktion beteiligt. „Wir sind sehr dankbar für das großzügige Engagement der Menschen! Nur gemeinsam können wir diesen Familien etwas Gutes zu Weihnachten tun“, so Projektleiterin Maren Dronia. Letzte Woche durften die Familien die Geschenke entgegennehmen. Es gab strahlende Kinderaugen, einige Freudentränen und ganz viel Dankbarkeit.

Die Kinderstiftung Bodensee bedankt sich herzlich bei allen Schenkerinnen und Schenkern.