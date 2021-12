Wundersamer Weihnachtsgarten

Wie bereits im vergangenen Jahr lädt die Kirchengemeinde St. Martin Kinder, Jugendliche und Erwachsene vom 24. Dezember bis 7. Januar dazu ein, den Weihnachtsgarten der Kirche zu besuchen.

Im Pfarrgarten vor dem Pfarrhaus und an der Marienkapelle können sich Besucher auf Impulse zum kurzen Verweilen und Besinnen über das Wunder der Weihnachtsgeschichte freuen. Auch am frühen Abend kann der Garten mit dem Esel, dem Engel, den Hirten und dem Jesuskind besichtigt werden und ist bei Lichterschein besonders reizvoll. Kinder dürfen gerne einen selbstgebastelten Stern oder etwas Heu zur Krippe legen. Neu dabei sind in diesem Jahr sind die Heiligen drei Könige, die, wie die anderen Holzfiguren, vom Team um die Familien Göser und Mast gefertigt wurden.

Die Kirche bittet die Besucher um Beachtung der aktuellen Corona- und Abstandsregeln.