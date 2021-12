Wunderkerze löst Brand von zwei Häusern aus

Das Weihnachtswochenende hat hat für zwei Familien in Feldkirch mit einem großen Schrecken begonnen: Am 23. Dezember gegen 22.50 Uhr geriet laut Polizei durch das Abbrennen einer Wunderkerze durch den 11-jährigen Sohn der Hausbewohner der Christbaum und anschließend das Haus in Brand.

Die Flammen griffen laut Bericht auch auf das unmittelbar angrenzende Nachbarhaus über. Beide Häuser standen in Vollbrand. Sämtliche anwesenden Hausbewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Der Brand wurde durch die Feuerwehr, die mit 140 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen vor Ort war, gelöscht werden.

Häuser sind unbewohnbar

Die Nachlöscharbeiten dauerten noch an. Die Hausbewohner nahmen vorübergehend Unterkunft bei Angehörigen, da die Wohnhäuser nicht mehr bewohnbar sind.