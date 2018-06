Wulff will sich erklären - Kanzlerin erwartet Antworten

Berlin (dpa) - Unter dem anhaltenden Druck in der Kredit- und Medienaffäre will Bundespräsident Christian Wulff zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Nach dpa-Informationen will sich das Staatsoberhaupt noch heute in einem gemeinsamen Fernsehinterview von ARD und ZDF äußern. Angeblich ist der Präsident nicht bereit zurückzutreten. Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet vom Staatsoberhaupt weitere Erklärungen und hofft, dass Wulff alle anstehenden Fragen umfassend beantwortet. Die Kanzlerin vertraue darauf, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter.