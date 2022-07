Wuide unterwegs: Konzert mit Georg Ringsgwandl im Kreuzgang

Seit vielen Jahren gehören Konzerte im Kreuzgang fest ins Programm der Reihe Kreuzgangspiele extra und so ist es auch in diesem Theatersommer. Am Montag, 18. Juli, um 20.30 Uhr ist Georg Ringswandl mit seiner Band und dem Programm „Wuide unterwegs“ im Kreuzgang zu erleben.

Bereits zwei Mal musste das Konzert verschoben werden: Doch das längere Warten hat sich gelohnt, denn angekündigt ist „noch einmal der heftige Radau. Sex & Drugs & Rock’n’Roll & Funk & Punk & Maiandacht“. Ringsgwandl-Fans und Neueinsteiger kommen voll auf ihre Kosten. Sie erwartet ein Hochamt für aufgekratzte Geister im musikalischen Irrenhaus. Ein reifer Herr, geleitet von ungestümen jüngeren. Und die alten Granaten werden endlich so gespielt, wie sie es vor 20, 30 Jahren schon verdient hätten. Ein sicher „wuides“ Konzerterlebnis im besten Sinne.

Karten für die Termine 2020 und 2021 sind nach wie vor gültig. Neue Karten gibt es im Kulturbüro der Stadt Feuchtwangen, Marktplatz 2, 91555 Feuchtwangen, Telefonnummer 09852 / 904 44, E-Mail: kulturamt@feuchtwangen.de Informationen und Karten gibt es zudem auf www.kreuzgangspiele.de