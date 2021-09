Amtzell / Reibeisen (sz) - „Wo’s Dörflein traut zu Ende geht, wo’s Mühlenrad am Bach sich dreht, da steht im duft’gen Blütenstrauß, mein liebes altes Elternhaus.“ Diese Gedichtzeilen begrüßen den Gast an der Eingangspforte des schmucken Fachwerkhauses, das ein historisch eimaliges agrartechnisches Denkmal beheimatet: die Reibeisenmühle im Tal des Rohnebachs, idyllisch gelegen inmitten von saftigen Wiesen und dunkelgrünen Waldtupfern.

Am Sonntag, dem „Tag des offenen Denkmals“, öffnete dieses denkmalgeschützte Kleinod seine Pforten für Jung und Alt. Der Arbeitskreis Heimatpflege Amtzell, der diese Mühle in mühevoller jahrelanger Arbeit liebevoll erhalten hat, offenbarte den Gästen die besonderen Schätze und Kostbarkeiten dieser alten Getreidemühle. Gebhard Weber und Bettina Reicke gaben einen Einblick in die lange, bewegte Geschichte dieser noch funktionstüchtigen Mahlmühle.

Bis zum Jahre 1982 schlummerte das Gebäude im Dornröschenschlaf. Dabei steht die Mühle seit über 725 Jahren im Weiler Reibeisen, unweit von Amtzell. Erstmals erwähnt wurde sie im Jahre 1282, als „Blasermühle“, im Besitz des Klosters Weingarten. Die Mühle in ihrem heutigen Zustand stammt aus dem Jahre 1711. Der familiäre Mühlelbetrieb endete erst im Jahre 1939. Mangels Aufträgen und männlichen Arbeitskräfte (Kriegsdienst) konnte man nach dem Tod des Müllers Johann Baptist Kübler (gestorben 1937) den Mühlenbetrieb nicht wieder aufnehmen. Danach nutzte man den Mühlenbereich bis 1982 nur noch als Lager- und Abstellraum.

Rosa Kübler, die letzte Besitzerin, hat in den vielen Jahren alte Gebrauchsgegenstände und Geräte der Familie gehortet, gesammelt und mit großer Sorgfalt behütet. So ist die Mühle heute eine wahre Fundgrube, die Zeugnis gibt über vergangene Lebensgewohnheiten. Man könnte meinen, dass gestern noch Leben in den insgesamt neun Zimmern war. Im „guten Wohn- und Schlafzimmer“ steht ein bestens erhaltener Aussteuerschrank mit geordnetem Inhalt aus dem Jahre 1908. Im Schlafzimmer der Müllerknechte sind Kopfkissen und Zudecken noch aus original grauem, rauem Leinenstoff (Flachsprodukt). Ein Musikgerät zum Aufziehen („Kalliope“), Schränke mit alten Kleidern, ein alter Kinderwagen, einfache Kinderspielzeuge, Schulsachen, Musikalien und verschiedene Gebrauchsgegenstände befinden sich in den auf über vier Stockwerken verteilten Räumen. Sehenswert sind auch die kleinen Hausaltäre („Herrgottswinkel“), die Einblick geben in die tiefe Frömmigkeit der damaligen Zeit.

Gebhard Weber erklärte den Besuchern den Funktionsablauf und die technischen Raffinessen der Mühle- von der Quelle bis zum Endprodukt. Der kleine Rohnebach bewegt heute noch das große Mühlenrad. Zahnräder, Transmissionen und Riemenantriebe bewegen Mahlstühle, Gerbputzmaschinen, Becherelevatoren, Siebgeräte, einen Aufzug und sogar einen Dynamo (110 Volt). Für all diese Geräte liefert einzig und allein das Wasser die Energie.

Auf der Mahlstuhlbühne („Biet“) befinden sich vier steinerne Mahlstühle. Früher wurde fast ausschließlich Dinkel ( Veesen) verarbeitet, später auch alle weiteren Getreidesorten.

Mit dem Tod von Rosa Kübler im Jahr 1988 endete nach 122 Jahren die „Kübler-Ära“, die 1866 mit dem Kauf der Reibeisenmühle durch Franz Kübler begonnen hatte. Die Gemeinde Amtzell kaufte im Jahre 2000 die Mühle, die bereits 1982 komplett saniert und zum Mühlenmuseum wurde. Dass sich die großen Investitionen zum Erhalt dieser beeindruckenden Mühle gelohnt haben, konnte der Tag des Offenen Denkmals unter Beweis stellen. Es ist und bleibt ein großer Wunsch des Amtzeller Heimatvereins, dass viele interessierte Besucher die Mühle immer wieder aus ihrem Dornröschenschlaf wecken.