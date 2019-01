Wortspiele mit Schneeskulpturen

Das Schneeskulpturen-Festival „Wintertraum“ hat die neun Teams gleich in mehrfacher Hinsicht gefordert – das Motto Wortspiel war ebenso eine Herausforderung wie die kaltnasse und regnerische Witterung. Als Gewinner ging das Team „Wise Guys“ mit der Skulptur „Selvieh“ vom Platz.

Neun Skulpturen vom Tausendfüßler über den Eisbär, vom VHR zum Think out of the box oder dem Selfish Shellfish zieren seit Sonntag, 13. Januar, den Skulpturengarten des Würth-Hauses Rorschach. Wer die Schneeskulpturen bestaunen möchte, muss sich allerdings beeilen, denn lange währt die Kunst nicht, bevor sie schmilzt.

Das Schneeskulpturen-Festival fand dieses Jahr zum vierten Mal in Folge statt. „Der winterliche Anlass hat sich einen fixen Platz im Rorschacher Veranstaltungskalender als außergewöhnlicher Kulturanlass etabliert“, sagte Beat Brunner von Sculptura.

Für diesen Anlass haben die Organisatoren zehn Schneeblöcke mit je dreieinhalb Kubikmeter Schnee aufgebaut. Der Schnee als solches ist eigentlich ein Nebenprodukt, das bei der Eisreinigung anfällt – der Schnee in Rorschach stammt aus den Kunsteisbahnen Romanshorn und Lerchenfeld in St. Gallen. Die neun Teams stammen aus Deutschland und der Schweiz – von Familien mit Kindern oder einem Team aus Arbeitskollegen bis hin zu reinen Frauen-Power-Gruppen machten sich die gut 40 teilnehmenden Personen mit Fuchsschwanzsägen, Kleinspaten, Schaufeln, Spachteln und Lanzetten an die Arbeit. Nach rund dreieinhalb Stunden Bauzeit macht die Jury – bestehend aus Beat Brunner (Sculptura), Urs Koller (Sandskulpturen Festival Rorschach), Nicole Stettler-Lindemann (Hundertwasser-Markthalle Altenrhein) und Barbara Rohner (Forum Würth Rorschach) – einen spannenden Rundgang mit allen Teams und Zuschauern, bei dem jedes Team die eigene Skulptur in ein paar Worten vorstellt.

Während der kurzen Beratungszeit der Jury und über die ganze Veranstaltungsdauer, haben alle Zuschauer die Möglichkeit ihren persönlichen Favoriten als Publikumspreis zu wählen.

Um 15.30 Uhr ist es dann soweit und Beat Brunner verkündigt die Gewinner: Die erstplatzierte Arbeit Selvieh um die Familie von Ly Tien parodiert Betrachter und Erbauer gleichermaßen wie gesellschaftliche Phänomene der Selfie-Gesellschaft. Die witzig angedachte und ansprechend umgesetzte Skulptur zeigt eine Kuh mit einem Selfie-Stick.