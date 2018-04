Worte wie Schüsse

Aalen (an) - In den vergangenen 15 Jahren veröffentlichte die Deutsch-Schweizerin Nora Gomringer sieben Lyrikbände sowie zwei Essay-Sammlungen und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis 2015. Am Samstag, 21. April, gastiert sie in der Reihe Wortgewaltig mit dem Jazz-Drumer Philipp Scholz um 20 Uhr in der Stadthalle Aalen.

Die Lyrikerin, Rezitatorin, Poetry-Slammerin und Performance-Künstlerin Gomringer weiß Worte wie Waffen einzusetzen. Sie trägt sowohl eigene Texte als auch Zitate aus der Weltliteratur vor. In einem Spiel mit Worten und Verszeilen, versteht sie es, so vielfältig und „farbig“ vorzutragen, dass daraus große Rezitationskunst wird. Im Dialog ist sie mit Philipp Scholz, Jazzmusiker, Schlagzeuger einer Leipziger Jazzformation und Dozent für Jazz an der dortigen Musikhochschule. Sein lebhaftes Spiel ergibt eine Einheit von Klängen und Worten in bester Klangtradition des Jazz. Er begleitet sie nicht, er hält Zwiesprache. Einspruch oder Kommentar, im besten Fall wird Musik zum Motor des Versrhythmus.