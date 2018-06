Wort-Pornos am Ende des Fremdschämens

Geschickt zerfickt“. So heißt ein Comedy-Programm der 27-jährigen Tahnee Schaffarczyk. Im September wird sie damit im Bahnhof Fischbach auftreten. Dieser Titel ist nur ein Beleg dafür, dass sich die plakative Sexualisierung im Comedy-Betrieb etabliert hat. Das kann man im Bahnhof Fischbach ebenso verfolgen wie auf anderen Bühnen – oder auch in den Comedy-Formaten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Galt eine Lisa Fitz vor noch gar nicht so vielen Jahren wirklich als provokant und anrüchig? Man kann es sich heute kaum noch vorstellen, wo Comedy gewohnheitsmäßig die Grenze zum Wort-Porno überschreitet. Das kann klug gemacht sein, wie bei Carolin Kebekus oder Ingo Appelt. Beide ziehen die tiefsten Schubladen auf. Aber sie beleuchten dann die Sauereien, die sie darin finden, im peinlichsten Licht.

Wo dieser Effekt der Bloßstellung fehlt, wird’s unterbelichtet. Und in diesem Zwielicht sind nicht wenige Comedians zu Hause. Sie reißen Sex-Zoten auf Pipi-Kacka-Nivea, entlarven ihre unter die Gürtellinie zielenden Pointen mit keiner einzigen Wendung. Damit propagieren sie einen prolligen – bei männlichen Comedians gern auch frauenverachtenden – Denk- und Lebensstil, der sich nur selbst bestätigt. Das Lachniveau geht dabei ganz von selbst immer weiter in den Keller.

Comedy wird durch diese Extremisierung zum Spartenprogramm, das sich seine Zielgruppen heranzieht. Zusehends sinkt dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Geister des Publikums auch einmal scheiden. Generell gilt: Wo immer nur in die Mitte hinein gelacht werden soll, verschwindet die Möglichkeit, mit einer Provokation mal an den Rand zu gehen. Aber womit sollte ein Comedian auch noch provozieren, der mit Haut und Haaren in Feuchtgebiete springt, in die Lisa Fitz nur kurz den kleinen Zeh tauchte? Über Comedians dieser Sorte kann man sich nicht einmal mehr fremdschämen. Es ist unmöglich geworden, weil der Schamverlust auf der Bühne mit Vorsatz geschieht und zum Konzept geworden ist.

Die Kulturtipps der Woche: Das hiesige Improvisationstheater Utopia steht mit seinem Sommer- und Urlaubsprogramm im Theater Atrium auf der Bühne – am Freitag, 22. und Samstag, 23. Juni, jeweils um 20 Uhr. Der bedeutende Geigenbauer Martin Schleske erzählt am Freitag, 22. Juni, um 20 Uhr in der Kirche St. Nikolaus von den Geheimnissen seines Berufs. Und schließlich lädt der erstklassige Gitarrist und Sänger Gianni Dato zu seiner „Italienischen Nacht“ ins Kulturhaus Mühle in Oberteuringen ein – am Samstag, 23. Juni, 20.30 Uhr.