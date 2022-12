Worndorfer Weihnachtskonzert in der St. Mauritiuskirche

Freue dich Welt“: Unter diesem Titel findet am Dienstag, 27. Dezember, um 18.30 Uhr in der St. Mauritiuskirche in Worndorf ein festliches Weihnachtskonzert statt. Ausführende sind Beniamin Bildariu (Tenor), Andreas Pfau (Tenor), Ferenc Palotai (Trompete) und Volker Nagel (Orgel).

Das Konzertprogramm beinhaltet unter anderem bekannte und internationale Weihnachtslieder aus Deutschland, Amerika, Frankreich und Rumänien. Abgerundet werden die weihnachtlichen Klänge durch festliche Barockmusik für Orgel und Trompete. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.