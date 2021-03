WORK ORANGE: Flexibles Arbeiten bei Blum

Beim Höchster Beschlägehersteller werden Eigenverantwortung und Selbstorganisation großgeschrieben. Daher haben die Mitarbeitenden vielseitige Möglichkeiten in der individuellen Arbeitsweise.

Franz Ha arbeitet seit 4 Jahren im Produktmarketing des Höchster Beschlägeherstellers. Der gebürtige Bregenzer schätzt die Möglichkeiten, die das flexible Arbeiten bei Blum in den Bereichen Verwaltung, IT oder Forschung & Entwicklung bietet. Entscheidend sind die entsprechende Aufgabe, die persönliche Situation und die jeweilige Teamkonstellation. Das Wissen, dass er auch von Zuhause aus arbeiten kann, gibt dem Marketingfachmann ein gutes Gefühl: „Für mich ist das ein Vertrauensbeweis des Arbeitgebers und Selbstorganisation ist bei uns generell wichtig“, erklärt der begeisterte Basketballer.

Digitaler Arbeitsplatz

Franz Ha schätzt das moderne Arbeitsumfeld: „Wir im Marketing haben alle Laptops, sind sehr gut ausgestattet und alle Tools funktionieren intuitiv“, gibt er Einblick in seinen Arbeitsalltag und fügt an: „So lässt es sich auf der Couch spontan über ein Projekt diskutieren oder in den Kreativ-Ecken gemeinsam brainstormen und Konzepte ausarbeiten.“ Blum hat vor rund 2 Jahren den „Digitalen Arbeitsplatz” zur optimalen virtuellen Zusammenarbeit eingeführt. Unterstützt von den entsprechenden Tools, arbeiten die Mitarbeitenden bei Blum in „Digitalen Räumen“ an Projekten oder Themen.

Austausch im Team

Anna Oksina ist in der Abteilung „Engineering Services“ in der Forschung & Entwicklung tätig und erstellt numerische Simulationen von Klappen und Führungen. Die 29-Jährige errechnet die Spannungen und Verformungen, die unter verschiedenen Belastungen in den Bauteilen entstehen. Beim Familienunternehmen ist der Austausch im Team wichtig, egal ob persönlich oder auf digitalem Weg − das bestätigt auch Anna Oksina: „Wir haben ein sehr gutes Arbeitsklima und unser Gruppenleiter hat immer ein offenes Ohr für uns.“ Die flexiblen Arbeitszeiten schätzt die promovierte Schiffbautechnikerin sehr: „Ich bin kein Morgenmensch und beginne erst ein wenig später zu arbeiten, dann ist mein Leistungslevel auf dem entsprechenden Niveau“, erzählt sie mit einem Augenzwinkern. Aufgrund der flexiblen Gleitzeit ist das kein Problem.

Mehr Informationen zum flexiblen Arbeiten bei Blum und offene Stellen: www.blum.com/workorange

www.blum.com

www.twitter.com/BlumPresse

www.youtube.com/user/JuliusBlumGmbH

www.linkedin.com/company/julius-blum-gmbh

Das moderne Arbeitsumfeld erleichtert den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Blum das gemeinsame an abteilungsübergreifenden (Foto: Blum_WO_Flexibel_1)

Der direkte Austausch – ganz egal ob digital oder persönlich wird beim Beschlägehersteller großgeschrieben (Foto: Blum_WO_Flexibel_2)

Franz Ha und Anna Oksina schätzen die flexiblen Arbeitsmöglichkeiten bei Blum (Foto: Blum_WO_Flexibel_3)

JULIUS BLUM GMBH

Herstellung und Vertrieb von Möbelbeschlägen:

Klappen-, Scharnier-, Auszugsysteme und Bewegungstechnologien,

unterstützt durch Verarbeitungshilfen und E-Services

Produktionsstandorte: 8 Werke in Vorarlberg, weitere in USA, Brasilien und Polen

Mitarbeiter: weltweit 8 300, in Vorarlberg 6 200

Umsatz im Wirtschaftsjahr 2019/2020: 1.906,92 Mio. Euro

Auslandsumsatz: 97 %

Tochtergesellschaften bzw. Repräsentanzen: 32

weltweit belieferte Märkte: über 120

Stand: 1. Juli 2020