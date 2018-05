Worauf Union und SPD sich (bisher) geeinigt haben

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Zwischenfall in einer Kirche in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) am Aschermittwoch ist wohl aufgeklärt: Aschekreuze auf der Stirn verletzten die Haut der Gläubigen, weil die Asche mit Wasser gemischt war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. So sei eine alkalische Mixtur entstanden, die Verätzungen verursache. Zu diesem Ergebnis sei das Landeskriminalamt nach der Untersuchung des Materials gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Flüssigkeit sei bei der Segnung der Asche mit Weihwasser hinzugekommen.