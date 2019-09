Die Feuerwehr Dettingen hat sich dieses Jahr mit zwei Aktionen am Sommerferienprogramm beteiligt und dafür gesorgt, dass die Kinder Spaß hatten.

Am Samstag gab es zwei Aktionen: Die Mitglieder der Einsatzabteilung der Feuerwehr boten eine Veranstaltung zum Thema „Hilfe, unsere Küche brennt“ für Jugendliche und Erwachsene an. Die Kinder, die bei der Jugendfeuerwehr mitmachten, mussten sich in einem vernebelten Raum zurechtfinden. Anhand des Rauchdemohauses wurde das richtige Verhalten im Brandfall erklärt. Die Kinder übten auch das Löschen mit einem Schlauch und bei einem Spiel. Bei der anderen Aktion ging es darum, wie man sich am besten bei einem Küchenbrand verhält und wie dieser verhindert werden kann. Gleichzeitig zeigten die Feuerwehrmänner, wie ein Feuerlöscher richtig bedient und wie ein Notruf abgesetzt wird. Auch um die wichtigen Rauchmelder ging es.

Anschließend folgte noch ein praktischer Teil, bei dem die Teilnehmer verschiedene Brände vom Papierkorb bis zum Brand einer Flüssigkeit, simuliert durch ein Feuerlöschübungsgerät, löschen durften. Am Schluss verfolgten dann alle Teilnehmer eine Spraydosen- und Fettexplosion. Hier wurden die Gefahren beim Löschen von brennendem Fett mit dem falschen Löschmittel aufgezeigt.