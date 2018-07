Woods nach Verletzung zurück: Start beim Memorial

Dublin (dpa) - Golf-Branchenführer Tiger Woods will trotz einer nicht auskurierten Nackenwirbelentzündung seinen Titel beim The Memorial Tournament vom 3.- 6. Juni in Ohio verteidigen.

„Ich bin nicht hundertprozent fit, fühle ich mich besser. Die Mediziner hatten mir zu einer einwöchigen Pause geraten. Das habe ich gemacht“, schrieb der 34-Jährige auf seiner Webseite.

Woods war am 9. Mai in der vierten Runde der US Players Championship in Florida unter Schmerzen im Halsbereich ausgestiegen und musste seitdem auch mit entzündungshemmenden Mitteln behandelt werden. Der Weltranglisten-Erste ist bisher der einzige Golfprofi, der das Memorial im Muirfield Village Golf Club von Dublin/Ohio bereits vier Mal gewinnen konnte (1999, 2000, 2001, 2009).

Nach seinem immer noch nicht aufgeklärten nächtlichen Autounfall am 27. November 2009 vor seiner eigenen Haustür und dem Bekenntnis zum Ehebruch war Woods am Mitte April beim US Masters zum ersten Major des Jahres wieder in die US-Turnierserie eingestiegen. Mit Rang vier überraschte der Kalifornier dort nach langer die Pause die Konkurrenz, verpasste aber drei Wochen später bei der Quail Hollow Championship den Cut. Als der Tiger am 9. Mai bei der Players Championship aufgeben musste, lag er an Position vier.