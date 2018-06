Woods in Carmel zurückgefallen - Mickelson stark

Carmel/Indiana (dpa) - Golfstar Tiger Woods hat seine gute Ausgangsposition im Kampf um den Sieg beim hochkarätig besetzten Turnier in Carmel eingebüßt.

Der US-Amerikaner benötigte am Samstag für die dritte Runde auf dem Par 72-Kurs in der Nähe von Indianapolis 71 Schläge und fiel mit insgesamt 203 Schlägen auf den achten Rang zurück.

Die Spitze bei der mit acht Millionen Dollar dotierten Veranstaltung übernahm der Amerikaner Phil Mickelson, dem im dritten Durchgang zehn Birdies gelangen. Nach einer 64er Runde teilt sich Mickelson mit jeweils 200 Schlägen die Führung mit Vijay Singh von den Fidschi-Inseln. Mit einem Schlag Rückstand liegen die Briten Lee Westwood und Rory McIlroy im Kampf um den Siegerscheck von 1,44 Millionen Dollar in Lauerstellung hinter dem Spitzenduo.

Das Turnier in Carmel ist das dritte von vier Playoff-Events des FedEx-Cups, an dessen Ende der Sieger mit einem Jackpot von zehn Millionen Dollar belohnt wird. In Carmel treten die 70 besten Golfer des Rankings an. Beim Finale vom 20. bis 23. September bei der Tour Championship in Atlanta sind dann nur die besten 30 am Start.

