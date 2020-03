„Wollen kollektiv geprägten Powerfußball spielen“

Der südbadische Fußball-Landesligist FC Gutmadingen hat sich vor der Winterpause mit 22 Punkten aus 17 Spielen eine gute Basis geschaffen. Allerdings beträgt der Abstand des Tabellenneunten auf die Abstiegsplätze nur fünf Punkte. Unser Mitarbeiter Hans Herrmann hat mit dem Gutmadiger Trainer Steffen Breinlinger gesprochen.

Herr Breinlinger, wie sieht Ihr Fazit nach der Vorbereitung aus?

Die Qualität und Intensität in den Trainingseinheiten war ansprechend. In den Vorbereitungsspielen haben wir unterschiedliche Gesichter gezeigt. Dominante, konzentrierte und fokussierte Phasen mussten noch zu oft zerfahrenen und unstrukturierten Spielabschnitten weichen. Insgesamt war es also ein durchschnittlicher Verlauf mit Höhen und Tiefen.

In welchen Bereichen muss sich die Mannschaft verbessern? Auf was können sie aufbauen?

Vom Spielaufbau zu den Übergängen und dem Herausspielen von Torchancen haben wir sicherlich im Spiel mit Ball technisch und taktisch noch einen weiten Weg vor uns. Gegen den Ball wirkt vieles im Grundsatz gefestigt, dynamisch und strukturiert, vereinzelt fehlt noch etwas die Überzeugung und der Mut in den Aktionen. Wir leben vom Kollektiv und einem hoffentlich unbändigen Siegeswillen.

Wie lautet die Zielsetzung für Ihre Mannschaft?

Wir wollen in der Rückrunde unseren kollektiv geprägten Powerfußball spielen, bei dem wir uns in jeder Phase des Spiels als siegeshungrige Mannschaft präsentieren, die sich füreinander zerreißt. Gelingt uns dies in Verbindung mit der Entwicklung technischer und taktischer Bausteine, dann werden wir diese Runde zufrieden abschließen. Es wird ein verdammt harter Weg.

Wie lautet Ihr Meistertipp?

Unseren ersten Gegner, den FC 08 Villingen II, schätze ich qualitativ am stärksten ein. Sie sind in allen leistungslimitierenden Bereichen toll aufgestellt und nur an einem außergewöhnlichen Tag zu bezwingen. Ich hoffe, den haben wir. Sollten keine größeren Überraschungen passieren, steht einem Verbandsliga-Aufstieg der Villinger nichts im Wege.

Wie schaut ihre persönliche Zukunft als Trainer aus. Geht es beim FC Gutmadingen mit Ihnen weiter?

Dass mir Verein und Mannschaft viel bedeuten, steht außer Frage. In den nächsten Tagen werden wir schauen, wie es weitergeht und diesbezüglich Gespräche führen. Bisher stand die Vorbereitung des Teams auf die Rückrunde im Vordergrund, weniger meine eigenen Interessen.