Wolfsburg (dpa) - Der VfL Wolfsburg ist in der Fußball-Bundesliga weiter auf dem Vormarsch. Der Meister von 2009 gewann gegen den SC Freiburg mit 2:1 und verbesserte sich mit dem dritten Sieg innerhalb einer Woche vorerst bis auf den sechsten Platz. Überragender Akteur war der Brasilianer Grafite mit seinen Toren in der 25. und 64. Minute. Bereits beim 3:1 am Mittwoch in Hamburg hatte der Stürmer zweimal getroffen.