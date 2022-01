Wolfram Stiftung fördert drei Theater in der Region

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Kunst- und Kultursektor zählt zu den von den Folgen der Corona-Pandemie besonders betroffenen Lebensbereichen. Theater- und Konzertaufführungen unterliegen noch immer erheblichen Beschränkungen. Die Wolfram Stiftung fördert daher mit dem Theater Ravensburg, der Linse Weingarten und dem Hoftheater in Baienfurt drei Theatereinrichtungen für ihre engagierte und publikumswirksame Kulturarbeit mit jeweils 10.000 Euro. Mit ihrem Förderprogramm „Applaus & Zugabe“ spendet die Stiftung Kultureinrichtungen, die sich durch ihre langjährige, vielfältige und ausstrahlende Arbeit auszeichnen, nicht nur Anerkennung und Applaus, sondern hilft durch die finanzielle Zugabe, die Belastungen und Beschränkungen infolge der Pandemie besser zu bewältigen. Mit der Förderung sind konkrete Projekte verbunden. Sie soll dem Theater Ravensburg ermöglichen, attraktive Stücke auch in größerer Besetzung auf die Bühne zu bringen. Die Linse will mit der Unterstützung durch die Wolfram Stiftung das Redesign von Programm und Auftritt nach der Pandemie vorbereiten und das Hoftheater das schon lange gehegte Projekt einer Kindertheater-Reihe verfolgen.