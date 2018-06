Wolfgang Wachter feiert sein 25. Priesterjubiläum

l (ij) - Am kommenden Sonntag, 24. Juni, feiert die Kolpingsfamilie Jagstzell ihr traditionelles Sommerfest und gleichzeitig das 25. Priesterjubiläum ihres Kolpingsmitglieds Pfarrer Wolfgang Wachter.

Der Jubilar Wolfgang Wachter wurde 1959 geboren und wuchs in Jagstzell auf. Er machte zuerst eine Ausbildung zum mittleren Verwaltungsdienst im Rathaus in Jagstzell und im Landratsamt in Aalen, wo er auch bis 1987 arbeitete.

Nach einem schweren Motorradunfall begann er im Alter von 27 Jahren sein Studium der Theologie in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Im März 1992 wurde er zum Diakon geweiht und trat seine erste Stelle als Diakon in Friedrichshafen an. Anschließend begann er sein Priesterseminar in Rottenburg und wurde am 19. Juni 1993 von Bischof Walter Kasper in Neresheim zum Priester geweiht. Am 27. Juni feierte er mit dem damaligen Pfarrer Weimar und seiner Heimatgemeinde Primiz in der Jagstzeller Vituskirche. Von 1993 bis 1995 war Wolfgang Wachter Vikar in Ludwigsburg und von 1995 bis 19 97 in Leonberg. Im Oktober 1997 wurde er Pfarrer von Herlazhofen im Allgäu, wo er in der Seelsorgeeinheit für neun Gemeinden zuständig war. Im Jahre 2002 wurde er stellvertretender Dekan in Leutkirch.

Seit einem Schlaganfall im Pflegeheim Sankt Anna

Im Februar 2007 erlitt Pfarrer Wachter dann einen Schlaganfall und musste beim Bischof seinen Rücktritt einreichen. Seit 2014 lebt er im Pflegeheim Sankt Anna in Ellwangen.

In der Kolpingsfamilie Jagstzell war Wolfgang Wachter von 1977 bis 1987 sehr aktiv. Als Jugendleiter konnte er zahlreiche junge Jagstzeller für die Kolpingsfamilie begeistern.

Das silberne Priesterjubiläum wird mit einem feierlichen Gottesdienst und zahlreichen geladenen Gästen in der Sankt-Vitus-Kirche gefeiert.

Im Anschluss bietet das Sommerfest der Kolpingsfamilie den Rahmen, um sich bei Mittagessen, Kaffee und Kuchen zu begegnen und auszutauschen. Um 14 Uhr findet ein Auftritt der Kindergartenkinder statt.