Wolfgang Thierse besteht schwäbischen Sprachtest

Baden-Baden (dpa) - Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse hat nach seiner Schwaben-Schelte einen schwäbischen Dialekt-Test bestanden. Der Berliner Politiker tippte in der Fernsehsendung „ARD-Buffet“ den gesuchten Begriff. „Da habe ich aber Glück gehabt“, sagte Thierse, der aus Berlin live nach Baden-Baden in die Sendung zugeschaltet war. Der schwäbische Metzgermeister Karl-Heinz Mutsch hatte gefragt, was der Begriff „Gugg“ bedeutet, und vier Lösungsvorschläge gemacht. Thierse lag mit „Tüte“ richtig.