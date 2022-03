Wolfgang Ambros spielt in Bregenz

Bregenz (sz) - Wolfgang Ambros feiert zwei Runde: Seinen siebzigsten Geburtstag und 50 Jahre Bühnenjubiläum. Hierfür geht er mit seiner Band No 1 wieder auf Tour und kommt auch in der Region vorbei. Am Mittwoch, 18. Mai, gastiert der österreichischer Singer und Songwriter im Festspielhaus in Bregenz und fragt: „50 Jahre Live - Wann, wenn nicht jetzt?!“. An diesem Abend lässt er das vergangene halbe Jahrhundert musikalisch Revue passieren.Tickets unter www.oeticket.com