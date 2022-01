Wolfegger Wanderer erkunden die Heimat

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Neues Jahr, neues Glück: Geimpft und/oder geboostert genossen ca. 20 Teilnehmer die erste „Donnerstagswanderung“ des Schwäbischen Albvereins OG Wolfegg am 13.01. Bei sonnigem Winterwetter bildete sie einen gelungenen und hoffnungsvollen Auftakt in die neue Wandersaison. Höhepunkt der Runde entlang der Wolfegger Ach war ein Zwischenstopp an der ehemaligen Mühle, einem Teil der Bergatreuter Dobelmühle. Bei einer exklusiven Führung des Besitzers erfuhren die Wanderer viel Wissenswertes über die Geschichte der Mühle, deren Eigentümerwechsel und den Umbau der Mühle 1950 in ein Wasserkraftwerk. Heute liefert die Turbine Strom für 40 Haushalte.

Auf dem Rückweg folgten weitere interessante Informationen über die Biberpopulation, deren Auswirkungen auf die Wasserkanäle und die erforderlichen Schutzmaßnahmen.

Die „Donnerstagswanderungen“ des Schwäbischen Albvereins Wolfegg finden jeden ersten Donnerstag-Nachmittag im Monat statt und erfreuen sich großer Beliebtheit. Einladungen zu den bevorstehenden Terminen und ein riesiges Archiv aller Aktivitäten der Ortsgruppe sind auf der Homepage des Vereins zu finden unter wolfegg-albverein.eu.