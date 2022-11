Durch den Zollernalbkreis streift ein Wolf

Der Jäger Martin Pfister hat seine Wildtierkamera in der Nähe des Himbergs bei Burladingen (Zollernalbkreis) aufgestellt. Und diese zeichnet tatsächlich ein besonderes Tier auf: einen Wolf. Die SECACAM-Wildtierkamera stand im Jagdgebiet von Jäger Walter Kress und dessen Mitpächtern.

Schon am 11. November, am zweiten Tag, nachdem sie aufgestellt wurde, hat sie laut Pfister den Wolf erfasst. Doch bis das Landratsamt und das Umweltministerium bestätigten, dass es sich tatsächlich um einen Wolf handelt, gingen nochmal einige Tage ins Land.

Die Aufnahme bestätigt laut Umweltministerium, dass sich im Zollernalbkreis ein Wolf aufhält oder aufgehalten hat. Am 11. November lieferte eine Wildtierkamera in der Gemeindeebene von Burladingen ein Foto, das die Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt FVA in Freiburg als sicheren Wolfsnachweis bewerten.

Es ist die zweite Wolfssichtung innerhalb von wenigen Wochen. Bereits im Oktober war bei Trochtelfingen ein Wolf gesichtet worden. Ob es sich bei dem Wolf bei Burladingen um denselben Wolf handelt, ist unklar.

Herkunft des Wolfs ist unklar

Sichere Informationen über die Herkunft, das Geschlecht und die Identität des Wolfes können laut Ministerium nur über weitere Nachweise und Untersuchungen gewonnen werden, die aber im Moment nicht vorliegen.

Die Frage, ob der Wolf weitergezogen ist oder sich noch im Zollernalbkreis aufhält, kann ebenfalls nicht beantwortet werden. In Baden-Württemberg leben laut Umweltministerium derzeit drei sesshafte Wolfsrüden. Die betroffenen Gemeinden im Zollernalbkreis liegen außerhalb der beiden Fördergebiete Wolfsprävention.

Land will Arbeitsgruppe einberufen

Der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hailfinger hat sich zur erneuten Wolfssichtung auf der Alb geäußert: „Die Wolfspopulationen wachsen und breiten sich wieder und weiter aus.“ Seit 2015 sind laut Hailfinger über das Wolfsmonitoring insgesamt 3819 Meldungen mit Wolfsverdacht registriert worden, 362 Hinweise wurden bestätigt.

Davon seien 395 Angriffe auf Nutztiere mit Verdacht auf Wolf gemeldet worden, von denen in 48 Fällen der Wolf als sicherer oder wahrscheinlicher Verursacher bestätigt werden konnte. In keinem der Fälle sei ein wolfsabweisender Herdenschutz, wie etwa ein elektrifizierter Zaun vorhanden gewesen.

„Aus allen Erfahrungen mit dem Wolf und allen Überlegungen, wie wir zukünftig mit ihm umgehen, wird deutlich, dass es einer flächendeckend vorhandenen Organisationsstruktur von geschulten Fachleuten bedarf, welche die notwendigen Eingriffe bei den einzelnen verhaltensauffälligen Tieren und zukünftig im praktischen Bestandsmanagement leisten können“, sagt Hailfinger.

Unter Federführung der obersten Naturschutzbehörde, als zuständige Stelle für das Wolfsmanagement, werde die Landesregierung eine Arbeitsgruppe mit den Jagd-, Natur- und Tierschutzverbänden, der FVA und den Tierhaltungsverbänden einberufen, mit dem Ziel, ein Konzept für ein Wolfskompetenzzentrum zu erarbeiten.

„Durch die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle, die sich aller Fragen rund um die Rückkehr des Wolfes nach Baden-Württemberg annimmt, erleichtert sich die Kommunikation in vielerlei Hinsicht.“

Eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf sollten umgehend der FVA in Freiburg gemeldet werden unter info@wildtiermonitoring.de oder unter 0761 4018-274.