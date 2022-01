Wohnungseinbrüche in der Ellwanger Daimlerstraße

Am Mittwochmorgen, vermutlich zwischen 8.45 und 9.45 Uhr, ist ein unbekannter Täter in der Ellwanger Daimlerstraße in zwei Wohnhäuser eingebrochen. Der unbekannte Täter nutzte die Gunst der Stunde und stieg während der kurzen Abwesenheit einer Bewohnerin in ein dortiges Wohnhaus ein. Das Haus wurde durchsucht und daraus nach bisherigen Feststellungen aufgefundenes Bargeld und möglicherweise auch Schmuck gestohlen.

Vermutlich im gleichen Zeitraum wurde außerdem in ein nicht bewohntes Nachbarhaus eingebrochen, daraus wurde aber wahrscheinlich aber nichts entwendet. Die beiden Tatobjekte befinden sich entlang einer stark frequentierten Straße, weshalb die Polizei Ellwangen Anwohner, aber auch insbesondere vorbeikommende Passanten bittet, Beobachtungen mitzuteilen, die in Tatzusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter Telefon 07961 / 9300 entgegengenommen.