Wohnungsbrand: Sohn rettet Vater

Passau (dpa/lby) - Bei einem Wohnungsbrand in Passau haben sich dramatische Szenen abgespielt: Ein 51-Jähriger rettete seinen Vater vor den Flammen. Ein Anwohner hatte am Mittwoch dichten Rauch bemerkt, der aus der Wohnung des 78-Jährigen quoll. Er verständigte den Sohn des Rentners. Dieser eilte zum Unglücksort und drang nach Angaben der Polizei gerade noch rechtzeitig in die bereits mit Rauch gefüllte Wohnung ein. Der Vater stand zu diesem Zeitpunkt in der Küche und wurde von seinem Sohn ins Freie gebracht, bevor die Flammen auf das gesamte Wohnungsinventar übergriffen. Beide zogen sich leichte Rauchvergiftungen zu. Die Brandursache war zunächst unklar.

Pressemitteilung