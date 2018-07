Wohnmobil-Maut in Österreich je nach Schadstoffklasse

Von 2010 an zahlen Wohnmobilfahrer in Österreich eine Maut, die sich nach dem Schadstoffausstoß richtet. Je sauberer die Fahrzeuge über 3,5 Tonnen sind, desto geringer fällt die Abgabe aus.

Für Wohnmobile, die in die Abgasklassen Euro 0 bis Euro 3 eingestuft sind, müssen nach Angaben des ADAC in München künftig etwa zehn Prozent mehr berappen. Für Fahrzeuge mit Schadstoffklasse Euro 4 oder besser verringere sich die Maut dagegen um vier bis zehn Prozent.

Hintergrund der Anpassung ist eine EU-Wegekostenrichtlinie, nach der Fahrzeuge in Emissionsklassen eingeteilt sind und dementsprechend unterschiedlich hohe Maut fällig wird, so der ADAC. Um eine neue Emissionsklasse in die zur Mauterfassung in Österreich erforderliche „Go-Box“ einzugeben, muss der Fahrer eine „Go“-Vertriebsstelle ansteuern. Laut ADAC kann die Box schon ab August 2009 entsprechend umgestellt werden.