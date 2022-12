Wohnhausbrand in Ebingen

In einem Wohnhaus in Ebingen ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Rettungs- und Einsatzkräfte rückten gegen 17.30 Uhr in die Konradin-Kreutzer-Straße aus, nachdem die heimkehrenden Bewohner des Gebäudes bereits von außen Feuerschein im Inneren bemerkt und den Notruf gewählt hatten. Das teilt die Polizei mit.

Durch die Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht und das Wohnhaus durchlüftet werden. Anschließend stellte sich heraus, dass offenbar ein kleineres Holzlager aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten war und das Feuer auch auf ein Sideboard übergegriffen hatte.

Verletzt wurde beim Brand niemand. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden sein.