Wohngesundes Bauen - So gestalten Sie Ihr Traumhaus als Mitbau-Haus

Beim Baubüro Bruhn in Friedrichshafen steht ein Ziel eindeutig ganz oben auf der Liste: Jedes Projekt soll „wohngesund“, also baubiologisch optimal umgesetzt werden! Und das im individuell machbaren, finanziellen Rahmen eines jeden „Häuslebauers“.

Soweit, so gut. Aber wie sieht das in der Praxis aus?

Naturnah bauen – werden Sie eins mit Ihrem Haus

„Wir möchten, dass Sie sich wohlfühlen und in einem gesunden Umfeld zu Hause sind“, erklärt Geschäftsführer Uwe Bruhn. Dabei zählt neben der architektonisch ansprechenden Umsetzung zu gleichen Teilen auch die naturnahe und nachhaltige Gestaltung des direkten Wohn- und Arbeitsumfeldes. „Wir betrachten das große Ganze und versuchen, Bauwerk, Bewohner und Umwelt in Einklang zu bringen“, so Bruhn.

Das Traumhaus als Mitbau-Haus – individuell & wohngesund

Die Idee vom Mitbau-Haus kommt da wie gerufen für alle, die sich handwerklich ein bisschen was zutrauen, Lust haben, sich beim Hausprojekt persönlich mit einzubringen und ein wohngesundes Haus zum Preis einer Wohnung bauen möchten.

Wie das funktioniert, erläutert Projektleiter Oliver Massag: „Sie planen mit uns Ihr Traumhaus. Wir bauen mit Ihnen und Sie mit uns. Denn jeder hat seine Aufgaben und bringt sich ein. Sie packen auf der Baustelle mit an, wir prüfen Ihre Ideen und kümmern uns um ein wohngesundes, energieeffizientes und nachhaltiges Baukonzept sowie die fachgerechte Umsetzung Ihres neuen Zuhauses in allen Bereichen.“

Die perfekte Mischung also zwischen „Rat & Tat“. So wird es für den Bauherren noch individueller und vor allem kostengünstiger. Und eine engere Bindung zu den eigenen vier Wänden kann es kaum geben.

Nachhaltigkeit trifft badisch-schwäbische Handwerksqualität

Uwe Bruhn ist zu recht stolz auf die Vielfalt und Erfahrung in seinem Team. „Mit uns können Sie rechnen: Als Architekten, Energieberater, Handwerker, Betriebswirte und Bauherren-Versteher“, so Geschäftsführer Uwe Bruhn. „Hier haben Bauherren eine Anlaufstelle rund ums Bauen und den direkten Draht zu den einzelnen Fachbereichen.“

Zertifiziert als baubiologische Beratungsstelle bauen die Experten aus Friedrichshafen auf den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und das Schaffen möglichst schadstofffreier Lebensräume. Dabei liegt der partnerschaftliche Einsatz regionaler Handwerker und heimischer Materialien dem gelernten Zimmermeister Uwe Bruhn und seinem Team ganz besonders am Herzen. „Auch das ist unser Beitrag für eine bestmögliche Ökobilanz“.

