Anwohner befürchten Schäden an der Gasleitung durch Baumwurzeln

Anwohner im Laichinger Wohngebiet Lindensteig II sorgen sich, dass Baumwurzeln ihre Gasleitungen beschädigen könnten. Die Linden sind vor etwa 30 Jahren gepflanzt worden – viel zu nah an den Leitungen, wie die Anwohner finden. Deswegen hat der Gasnetzbetreiber „Netze Südwest“ ein Gutachten in Auftrag gegeben, das bei einer Online-Videoschalte vorgestellt wurde. Nicht alle Anwohner beruhigt das.

20 Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich zu der zunächst als hybrid geplanten Veranstaltung angemeldet, bei der die Teilnahme sowohl vor Ort als auch im Netz möglich ist. Mit Blick auf die Coronazahlen findet der Infoabend dann aber doch ausschließlich online statt. Ein gutes Dutzend Anwohner hat sich eingewählt. Für die Stadt Laichingen sind Bürgermeister Klaus Kaufmann und Manfred Braun, Sachgebietsleiter Tief- und Straßenbau, dabei. Für die „Netze Südwest“ sind Geschäftsführer Andreas Schick und drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im in der Konferenz. Aus seinem Büro in Mönchengladbach hat sich der Gutachter Michael Honds zugeschaltet.

Geschäftsführer Schick sagt, man bemühe sich in dieser Sache im größtmögliche Transparenz und stimme sich auch eng mit der Stadt Laichingen ab.

Ende der 1990er-Jahre, als das Baugebiet Lindensteig II geplant, erschlossen und dann auch bebaut wurde, kam auch ein Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) heraus, welches Mindestabstände von Baumpflanzungen zu Gasleitungen vorsah. Schick sagt dazu, es sei aus heutiger Sicht ein unglücklicher Umstand, dass Regelwerk und Leitungsbau weitgehend zeitgleich stattfanden. „Es soll keineswegs der Eindruck entstehen, dass es Versäumnisse der Gemeinde gab“, versichert er.

Baum bei Gasleitung muss kein Problem sein

Der Gutachter Honds teilt seinen Bildschirm mit den Konferenzteilnehmern und zeigt einen Plan des Wohngebiets Lindensteig II, den Brahms-, Haydn- und Schubertweg. Ein Team hat sämtliche Bäume erfasst und bewertet. Die meisten Bäume auf der Karte sind grün markiert, einige sind aber auch gelb eingefärbt. Die Gasleitungen sind als rote Linien hinterlegt. Und etliche dieser roten Linien verlaufen nah der Bäume.

Anwohner Gerhard Maier fragt den Gutachter, ob eine solche Leitungsführung heute noch zulässig wäre bei einer Neuerschließung? Honds antwortet, das würde man heute nicht mehr so genehmigen. Aber: „Nur weil ein Baum in der Nähe einer Gasleitung steht, muss das längst noch kein Problem sein.“

Er weist darauf hin, dass das Regelwerk immer weiter ergänzt wird. So galt die Version von 1989 nur für Neuanlagen. Im Jahr 2016 kamen Regelergänzungen für den Bestand hinzu, welche im Fall Lindensteig II anzuwenden seien, sagt Honds.

Sehr flexible Gasleitungen

Für das Gutachten sei jeder einzelne der im Lindensteig stehenden Straßenbäume vermessen und erfasst worden, sagt er. Überwiegend handelt es sich um Linden und die gelten laut DVGW-Regelwerk nicht als kritische Baumart – haben also ein geringeres Potenzial, Bodenleitungen zu beschädigen als beispielsweise Platanen, die mächtige, tief reichende Wurzelwerke ausbilden. Hond sagt: „Unter Umständen entwickeln sich Linden im städtischen Raum zu regelrechten Flachwurzlern.“

Die Grünfärbung der Bäume im Plan zeige, dass von diesen Bäumen, wenn überhaupt, nur eine sehr Geringe Gefahr für die Bodenleitungen ausgehe, sagt der Gutachter und er ergänzt: „Das ist keine subjektive Einschätzung einzelner Mitarbeiter. Die ganze Gefahreneinschätzung orientiert sich streng am vorhandenen Regelwerk.“

Die Gasleitungen selbst sind aus dem Material PE gefertigt. „Das ist das beste, das es derzeit gibt“, sagt Hond. Eine PE-Leitung sei so flexibel, dass man sie an einer Stelle komplett abquetschen kann, um beispielsweise ein neues Teil anzubauen, und wenn die Klammer gelöst wird, nimmt die Leitung wieder ihre ursprüngliche Form an. Wurzeln würden also höchstens zu Querschnittsveränderungen bei den Leitungen führen. Auf die Frage eines Anwohners, ob nicht der Hausanschluss eine Schwachstelle sei, antwortet der Gutachter: „Um eine PE-Leitung aus dem Hausanschluss zu reißen, wären schon Wurzeln dick wie ein Bein nötig, um die entsprechende Kraft zu entwickeln.“

„Die Leitungen sind sicher“

Honds Fazit: Innerhalb der kommenden zehn Jahre sei mit keiner Wurzel-Leitungs-Interaktion zu rechnen. Dennoch stehen die Bäume am Lindensteig ab sofort unter Beobachtung und sollen in zehn Jahren erneut begutachtet werden.

Manfred Braun von der Stadt Laichingen erklärt mit Blick auf mögliche Baumfällungen: „Wir haben derzeit keinerlei Bedarf, einzugreifen.“

Andreas Schick von „Netze Südwest“ sagt: „Wir stehen in der Betreiberverantwortung. Ich sehe hier guten Gewissens entgegen, dass die Leitungen sicher sind und auch noch lange Zeit sicher bleiben werden.“

Einige Anwohner wirken dennoch etwas unsicher. Gerhard Maier möchte sich auf jeden Fall das Gutachten herunterladen und zunächst in aller Ruhe durcharbeiten.