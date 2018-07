Wohlfühl-Luxus im Retro-Stil: Die neuen Dessous

Köln (dpa/tmn) - Bequem und trotzdem sexy: Bei den Dessous bestimmen die Frauen in diesem Winter, wo es lang geht. Mal verspielt mit zarten Pastelltönen und dann wieder verrucht rockig in tiefem Schwarz. Mit der neuen Herbst-Winter-Kollektion wird es nicht langweilig.

Frauen wollen Mode, Farbe und Innovation auf Basis von optimaler Passform und Qualität. Sie wollen Hochwertiges und Angenehmes, das ihrer Haut schmeichelt und ihrem Geldbeutel nicht wehtut. Auf diese Wünsche sind die Hersteller der neuen Wäsche- und Dessousmode für den kommenden Herbst und Winter eingegangen.

Elke Giese vom Deutschen Mode-Institut in Köln spricht in dem Zusammenhang von „neuer Modernität“, die mit Wertigkeit und vernünftigen Preisen verbunden ist. Die Unterbekleidung präsentiert sich in dieser Saison daher auffallend trendy, realistisch und gefällig zugleich.

Neuigkeitswert, Wohlfühl-Luxus und Alltagstauglichkeit gehen eine starke Symbiose ein. Nicht Classic- oder High Fashion-Produkte sind en vogue, sondern neue Lieblingsstücke in großer Auswahl, die optisch etwas hermachen und gleichzeitig über fantastische Trageeigenschaften verfügen. Die Evolution steckt im Detail. Oft sehen BHs und Slips einfach und unkompliziert aus. „Hauptsache bequem“, scheint das Motto zu lauten. Aber in Wirklichkeit wurden ganz neue Techniken entwickelt, die noch feinere Materialien, attraktivere Drucke und akzentuiertere Schnittführungen zusammenbringen. Die Verarbeitung ist aufwendiger, die Details sind noch liebevoller, und vor allem hat die neue Wäsche figurunterstützende Funktionen.

„Langeweile kommt dabei nicht auf“, betont Holger Thiesse, Business Manager bei Esprit Bodywear. „Auch unscheinbare Designthemen, wie tonale Prints, Flockdrucke oder Stickereien stellen sich durch Details und Accessoires neu dar.“ Die neuen Trends decken eine enorme Interpretationsbreite von sportiv über feminin bis elegant ab.

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten bieten sich an. Frauen können mit den neuen Miederwaren jetzt Einzel- oder Lieblingsstücke individuell zusammen stellen. Für Wäsche-Designerin Rose Vollmer drückt sich der Trend zum Mix & Match der Stile vor allem im jungen Bereich aus. „Das ist eine ganz neue Auffassung von Bodywear“, sagt sie. „Es kommt nicht mehr so darauf an, dass alles perfekt zusammenpasst.“

Einem Set aus BH und Höschen sieht man unter Umständen erst auf den zweiten Blick die Zusammengehörigkeit an: Die Muster können unterschiedlich sein, aber thematisch und farblich sind Ober- und Unterteil aufeinander abgestimmt. Typisch dafür ist ein neuer Vintage-Look, der alte Elemente modern umsetzt. Junge Kollektionen wie Bruno Banani, Puma oder Mustang, aber auch etablierte Wäschemarken wie Hanro haben in dieser Richtung einiges zu bieten.

Das Deutsche Mode-Institut hat gleich drei Trendrichtungen für die kommende Saison ausgemacht: zunächst die Softwear, die mit angenehmen Materialien und Formen für Natürlichkeit steht. Sie kommt mit Haut- und Cremetönen, Pastells wie Bleu und Rosé oder Schattierungen zwischen Beige und Grau. Zu sehen sind weibliche weiche Spitzen, Kombinationen mit Punkten oder Drucke, die Spitzen imitieren, zum Beispiel bei Calida, Elle Macpherson, Lise Charmel, Mey, S.Oliver, Triumph oder Lisca.

Bei der Hardwear geht es im Gegensatz dazu um ausdrucksstarke Akzente in Schwarz und dunklen Farben, mit Einflüssen aus der Rockerszene. Da sind dann scharf geschnittene Dekolleté-BHs, Glanzstoffe, Metallic-Effekte und Glitzer, Destroyed- und Leder-Optiken, verfremdete Animal Prints sowie Nieten-Dekor zu finden, etwa bei den neuen Kollektion von Aubade, Nina von C., 6ixty8ight oder Speidel.

Die Grundidee bei der dritten Richtung, der Playwear, lautet „Blue Jeans“. Die Wäsche kennzeichnen verwaschene Materialbilder, karierte Dessins und kleine Spitzen, klassische Pyjama Prints und Satin, mehrfarbige florale Drucke mit Spitze und Samtdetails oder Streifenbilder. Das gibt es von BeeDees, Esprit oder Schiesser Uncover. Vor allem Lingerie macht mit kräftigen Farben von sich reden. Schwarz und Creme bleiben - dunkles Blau ist neu. Der Lila-Trend geht weiter. Rottöne in ihrer ganzen Vielfalt, insbesondere Beerentöne, sind wieder da. Grau- und Brauntöne sind wichtig. Neu und aufregend ist die für Wäsche so ungewöhnliche und innovative Farbe Grün wie Jade und Efeu oder dunkles Grün in Kombination mit Schwarz für Modemutige.

In diesem Herbst-Winter stehen mehr BH-Typen als sonst zur Auswahl: Bustiers mit Cups, Balconnet- und Beandeau-BHs, Push Ups und Padded Bras mit und ohne Bügel. Die Materialien aus Mikrofaser sind leicht und elastisch, die BHs sind ohne Rückennähte und Schnallen oder mit Vollschalen, die trotzdem verführerisch sind. Aber es gibt auch solche mit glatten Softcups, weil die besonders weich sind. Große Cups sind modischer geworden. Bei den Höschen sind weiterhin hüftig geschnittene Pantys angesagt. Im Trend liegen allerdings auch seitlich höher geschnittene Slips und Taillengürtel im Retro-Stil.