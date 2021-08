Wohin mit der Zeitung, wenn Sie im Urlaub sind?

Sie fahren in den Urlaub und wollen in dieser Zeit Ihre Zeitung an einen anderen Ort geliefert bekommen? Oder während Ihrer Abwesenheit die Zeitung vielleicht an eine soziale Einrichtung spenden? Das können Sie beides online tun - ganz unkompliziert und ohne langes Warten. Natürlich können Sie auch bei unserem Call-Center anrufen - hier kommt es gerade aber zu längeren Wartezeiten. Das Gleiche gilt, wenn Sie eine Zustellreklamation haben.

Die Kolleginnen und Kollegen von Dialog Plus, unserem Callcenter, bearbeiten derzeit mehrere Tausend Anrufe an Tag, hinzu kommen hunderte Mails. Alle Anfragen werden chronologisch bearbeitet. Die Vielzahl an telefonischen und schriftlichen Kundenanfragen übersteigt die Kapazitäten derzeit bei weitem. Das Team ist mit der Bearbeitung leider in Rückstand geraten, nun kommt es unweigerlich zu Verzögerungen. Wir bitten das zu entschuldigen.

Deshalb: Nutzen Sie, wenn möglich unseren Web-Service. Wer bereits einen Onlinezugang hat und das Digitalabo der Zeitung nutzt, kann ganz einfach und unkompliziert - und vor allem ohne Wartezeiten - unser Online-Servicecenter unter schwäbische.de/service nutzen. Weiter unten erfahren Sie, wie Sie sich als Abonnentin und Abonnent dafür freischalten können.

Wenn Sie sich für eine Umleitung Ihrer Zeitung oder eine Spende entscheiden, bekommen Sie ab sechs Zustelltagen ein kleines Geschenk. Oder aber, Sie können 5 Euro an Helfen bringt Freude spenden, die Hilfsaktion der Schwäbischen im Irak.

Mit dem Komplett-Abo haben Sie auch Zugriff auf E-Paper und Website

Übrigens: Als Abonnentin oder Abonnent der täglichen Zeitungsausgabe haben Sie mittlerweile auch Zugriff auf das E-Paper und alle Inhalte auf unserer Website. Sie können also überall - ob am Strand, in den Bergen oder in einem Hotelzimmer - Zeitung lesen, dann in digitaler Form als E-Paper. Das geht mit einem Smartphone, einem Tablet oder einem Computer.

Falls Sie noch nicht für das Komplett-Abo freigeschaltet sind, können Sie das hier tun:

Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub und eine erholsame, gesunde Zeit.