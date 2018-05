Am Sonntagabend ist ein 33 Jahre alter Mann ins Schwäbisch Gmünder Krankenhaus gekommen. Dort ließ er sich wegen Schnittverletzungen an einem Arm sowie einer Kopfplatzwunde behandeln. Das Krankenhaus informierte die Polizei, denn bislang konnte nicht geklärt werden, woher die Verletzungen stammen. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, sich an nichts erinnern zu können. Bislang konnte nachvollzogen werden, dass er sich zuletzt gegen 17 Uhr im Bereich des Bahnhofes aufhielt, sich dort abholen und ins Krankenhaus fahren ließ. Eventuell fiel der verletzte Mann am Bahnhof oder im Stadtgebiet Passanten auf. Von Interesse wäre auch, ob er in Begleitung anderer Personen gesehen wurde oder zuvor aus einem Fahrzeug ausstieg.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.