Wofür Bad Schussenried dieses Jahr Geld ausgibt

Das zweite Jahr in Folge legt die Kämmerei einen Haushaltsplanentwurf für Bad Schussenried vor, der extrem hohe Investitionen in Höhe von zehn Millionen Euro vorsieht. Anders, so die Begründung, sei es aber nicht möglich, denn die Generalsanierung des Schulzentrums ist noch lange nicht abgeschlossen und beim Breitbandausbau fließen im Moment so viele Fördergelder, dass es unklug wäre, diese nicht zu nutzen. Der Entwurf warf dennoch viele Fragen auf, denn zum Beispiel für die Sanierung der Sporthalle steht kein einziger Cent bereit. Und wie hoch verschuldet sich die Stadt dadurch in den nächsten Jahren? Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.