Geldsorgen, Dreistigkeit und Höhenflüge: Das war diese Woche los

Finanziell und auch menschlich war diese Woche von Verlusten geprägt. Die Corona-Themen haben wir in diesem Schnelldurchlauf weitestgehend ausgeklammert. Dafür gibt's hier die zehn wichtigsten und Aufsehen-erregendsten Geschichten der Woche zusammengefasst.

Streit um Geld und Existenz

144 statt 81 Euro für die Tonne: Mann zahlt für Müll, den er gar nicht macht

Josef Gerard ist sauer: Er musste seine 60 Liter- gegen eine 120 Liter-Tonne tauschen. Dabei macht er längst nicht so viel Müll. Aber der Kreis schreibt die teurere Tonne vor. "Aus Kostengründen". Unnötig oder nachvollziehbar? Lesen Sie HIER nach.

Unterschiedlich groß sind die Restmülltonnen - und eben auch unterschiedlich teuer. (Foto: Frank Rumpenhorst)

Massive Kürzungen drohen trotz Not - und damit längere Wartezeiten bei Telefonseelsorge und Co.

Schon heute können viele Einrichtungen nicht davon leben, was der Kreis zahlt. Jetzt will der Landrat Gelder streichen. Die Sparpläne lösen Empörung aus. Hilfesuchende wären so schlechter versorgt. Die Sparpläne sind heftig diskutiert. HIER und HIER dröseln wir die Debatte auf.

Das Frauenhaus müsste Plätze abbauen, wenn die Zuschüsse reduziert würden. Vorschläge zur Zuschusskürzung gibt es auch für Wohnsitzlosenhilfe, Suchtberatung, Telefonseelsorge, Kindergartenfachberatung und Schuldnerberatung. Entschieden ist aber noch nichts, nun starten die Haushaltsberatungen. (Foto: Archiv- Anton Wassermann)

Flächenfraß durch Neubauten bedroht langfristig Existenz von Landwirten

Es ist ein Dilemma: Trossingen braucht mehr Platz für immer mehr Einwohner. Aber das geht auf Kosten der Landwirte. Jetzt gibt es einen Lösungsvorschlag - nur will da so gut wie niemand mitmachen. HIER erzählen Landwirt Werner Kohler uns seine Tochter Anna.

130 Milchkühe versorgen Anna und Werner Kohler. (Foto: Michael Hochheuser)

Unglaublich!

Mit Patient an Bord: Lkw-Fahrer will Rettungswagen umparken

Es ist 6 Uhr morgens. Ein Rettungswagen wird zu einem Notfall gerufen. Was dann passiert, bezeichnet DRK-Kreisgeschäftsführer Stephan Niggemeier als "Dreistigkeit auf einem neuen Level". HIER gibt's den ganzen Vorfall.

Erbeutete Deko-Frösche werden Dieb zum Verhängnis - Aus Einbruchserie wird Pannenserie

Ein dreifacher Familienvater ist in Geschäfte und Keller eingebrochen. Besonders geschickt stellte er sich dabei aber nicht an. Ärger machen ihm am Ende ein paar Frösche.

Besonders geschickt hat sich der Tuttlinger Einbrecher nicht angestellt. (Foto: Symbol/DANIEL MAURER/Pixabay/BWO)

Menschen der Woche

Emil Buschle hört als Erster Bürgermeister der Stadt Tuttlingen auf

42 Jahre war Buschle bei der Stadt Tuttlingen. Ab Herbst will sich das „Urgestein der Verwaltung“ der Familie und Freunden widmen. Nicht nur private Gründe bewegen ihn zu dem Schritt. HIER lesen Sie alle Details zu seinem Rückzug.

Mehr Zeit für die Familie: Emil Buschle setzt ab Oktober neue Akzente. Als Ortsvorsteher von Stetten ist er noch bis 2024 gewählt. (Foto: Privat)

Erst ein Schock, dann mit Adrenalin in den Blindflug: Ladurner erlebt in Dubai 24-Stunden-Traum

Der Tuttlinger Christian Ladurner ist als Ersatzfahrer für einen deutschen Rennstall beim 24-Stunden-Rennen in Dubai an den Start gegangen. Dort entpuppte sich der Traum aber auch als Pannenserie. Was alles schief gelaufen ist, lesen Sie HIER.

Strahlen mit Dubais Sonne um die Wette: Die Fahrer des PPM-Teams (von links) Christian Ladurner, Nadir Zohour, Marco Santamaria und Mohamed Al Owais. (Foto: Privat)

Und noch was auf die Ohren!

Mal was Neues zu machen? Kann ja nicht schaden. Das haben sich auch drei Redakteurinnen von uns gedacht. Und eine Woche lang vegan gelebt. Alles im Rahmen des Aktionsmonats Veganuary. In der neuen Folge "Alles Tutti" sprechen Sie über Ihre Erfahrungen. Inklusive Enttäuschungen und Überraschungen. Außerdem klären wir, wie vegan die Region ist!