2022 startet mit Rückschlägen und Abschieden: Das war diese Woche wichtig

Zeit für Familie, Freunde, leckeres Essen: Rund um die Feiertage haben es Menschen gern gesellig und besinnlich. Schaut man aber so auf die erste Woche des neuen Jahres zurück, ist die Ruhe aber nicht von langer Dauer. In den Rathäusern stürzt man sich wieder in die Arbeit oder stellt sich neu auf. Und auf den Straßen zeigt sich mehr denn je: Die Fronten zum Umgang mit der Corona-Pandemie verhärten sich.

So gingen zu Wochenstart wieder sogenannte "Spaziergänger" auf die Straßen, um gegen Corona-Maßnahmen zu protestieren.

Am Montag hatten an vielen Orten im Kreis hatten Gegner der Corona-Einschränkungen erneut zu einem „Spaziergang“ aufgerufen. Die Märsche verliefen friedlich. Teils kam es aber erst gar nicht soweit. HIER geht's zur Übersicht.

"Spaziergänger" oder Sternsinger? In Spaichingen war das nicht so eindeutig. Zwei Aufzüge ließen sich schwer zuzuordnen. Unklar bleibt, ob hinter den Aktionen Protest oder ein Scherz steckt. HIER finden Sie alle Details.

Die unangemeldeten Versammlungen stellen die Behörden vor immer größere Herausforderungen. Einen ähnlichen Fall gab es in Tuttlingen im Mai 2021. In der "Krawallnacht" zum ersten Mai gingen ebenfalls Menschen unangemeldet auf die Straße. Jetzt stehen bald dutzende Beschuldigte vor Gericht. Was ihnen im Detail vorgeworfen wird, lesen Sie HIER.

Der Polizei gelang es dann, die Demonstranten einzukesseln. (Foto: Alena Ehrlich)

Neben unangemeldeten Versammlungen trat in dieser Woche noch ein anderer pandemie-bedingter Konflikt zutage: Dabei ging es um ziemlich viel Müll. HIER können Sie die ganze Geschichte nachlesen.

Es gibt wohl kaum noch einen Lebensbereich, in dem Corona keine Rolle spielt. Ein Trossinger hat trotzdem einen aufgetan (,musste dafür aber auch sehr weit reisen): Die Berge im Himalaya. Stefan Kunz hat einige Gipfel vor Kurzem erklommen und für uns auf seiner Reise Tagebuch geführt, Videos und Bilder gemacht. Sie können ihn ganz nah bei seiner Tour begleiten. HIER geht's zur interaktiven Karte und dem Bericht.

Auch über diese spannenden Persönlichkeiten haben wir in den vergangenen Tagen berichtet:

Mia und Fabio Braunbart sind gerade einmal elf und zwölf Jahre alt, aber schon auf dem besten Weg zum Gewichtheber-Olymp. HIER stellen wir die beiden Sportler vor.

Mia und Fabio Braunbart mit Papa und Trainer Ettore. Fabio hält ein Bild von sich mit seinem größten Idol in der Hand – dem chinesischen Gewichtheber-Star Lu Xiaojun. (Foto: David Zapp)

Der CDU-Landtagsabgeordnete Guido Wolf war einst Minister. Jetzt ist er „nur noch“ Abgeordneter. Wird ihm da nicht langweilig? Hinschmeißen will er jedenfalls nicht. Weil er so nur "ein schlechtes Vorbild" wäre. Warum das, lesen Sie HIER im Interview.

Guido Wolf (CDU), hier 2020 als Justizminister von Baden-Württemberg, bei einer Pressekonferenz. (Foto: dpa/Marijan Murat)

Schließen müssen wir dieses Kapitel allerdings mit einer traurigen Nachricht. Der Trossinger Martin-Ulrich Messner ist am Dienstagabend im Alter von erst 49 Jahren gestorben. „Der Tod kam plötzlich und unerwartet“, sagt Pfarrer Torsten Kramer. Messner war Vorsitzender des evangelischen Kirchengemeinderats. HIER finden Sie einen Nachruf.

Auch von diesen Abschieden und Rückschlägen haben wir in dieser Woche berichtet:

Für Leiterin Ruth Fritsch bricht eine Welt zusammen: Nach gut 40 Jahren schließt der Trossinger Büchermarkt endgültig. Fritsch versucht, möglichst viele Bücher zu retten. Warum das aber gar nicht so leicht ist, lesen Sie HIER.

Abgerissen wird voraussichtlich das Gebäude Löhrstraße 6, das dem Büchermarkt seit 2010 als Unterkunft diente. (Foto: Michael Hochheuser)

Das Café-Dream ist geschlossen. Die Krise setzt dem Betreiber-Ehepaar Capar zu. Der Schuldenberg wächst. Dann fließen staatliche Hilfen für den Café-Betrieb. Aber was wird als Erstes abbezahlt? Die Wohnbau sieht sich zu spät an der Reihe. HIER gibt's den ganzen Zwist zum Nachlesen.

Makbule und Imam Capar haben das Café geschlossen. (Foto: Birga Woytowicz)

Diese Geschichten erzählen von Abschied und Neustart zugleich:

Die Trossinger Traditionsgaststätte „Achterbahn“ ist bald Geschichte . Stattdessen gibt es dort bald eine Tankstelle und schnelle Küche. Im Gespräch ist wohl eine bekannte Fast-Food-Kette. Alles, was bisher bekannt ist, lesen Sie HIER.

. Stattdessen gibt es dort bald eine und schnelle Küche. Im Gespräch ist wohl eine bekannte Alles, was bisher bekannt ist, lesen Sie HIER. Mit den Genossen Hellmut Dinkelacker und Dieter Müller verlassen zwei SPD-Schwergewichte die politische Bühne der Stadt. Ihr Ausstieg aus dem Gemeinderat Tuttlingen war lange abgesprochen. Wer die Nachfolge antritt, ist ebenfalls schon geklärt. HIER finden Sie alle Hintergründe und Details.

Hellmut Dinkelaker (rechts oben) und Dieter Müller scheiden aus dem Gemeinderat aus. Nachrückerinnen für die SPD sind Sabine Stach (links unten) und Susanne Lippert. (Foto: Archiv)

Ziehen wir zum Schluss noch eine Bilanz: Haben Sie bislang all Ihre Neujahrsvorsätze eingehalten? Beliebt sind dabei ja auch immer mehr Sport oder eine gesündere Ernährung. Und dafür gibt es jetzt besonders im Januar ein ziemlich großes Angebot vieler Unternehmen. Es ist Veganuary. Ein Monat, in dem die gleichnamige Organisation dafür wirbt, einen Monat lang vegan zu essen. Für uns ein Anlass mal zu schauen, wie gut das in der Region geht. HIER geht's zum Auftakt einer Serie.

Und direkt hier unten geht's zu einer Umfrage. Uns interessiert, wie Sie zu veganer Ernährung stehen! Danke fürs Mitmachen!