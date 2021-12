Ein überraschender Rückzug, lückenhafte Versorgung und Festivalstimmung: Das war diese Woche wichtig

Der Schnee legt unermüdlich nach: Seit dieser Woche heißt es wieder: Kratzen, schippen, rutschen! Na, kommt das Festivalstimmung bei Ihnen auf? Vielleicht beamen Sie sich nicht mit dem ersten, aber mit dem zweiten Moment nach Neuhausen ob Eck. Auf die alte Landebahn, zwischen angetrunkene und grölende Musikfans. In einer Matsch-durchtränkten Hose.

Nach zwei Jahren Corona-Pause soll das Southside 2022 wieder stattfinden. Vom aktuellen Pandemiegeschehen ließe man sich nicht beirren, erklärte der Veranstalter in dieser Woche. Ist ja auch noch ein gutes halbes Jahr hin.

Widmen wir uns daher erst einmal den Themen, die diese Woche sonst noch wichtig waren.

In den vergangenen Tagen gab es ein paar Überraschungen in der Wirtschaft:

An der Spitze des Medizintechnikunternehmens Aesculap tut sich was: Der 45-jährige Jens von Lackum wird ab April neuer Vorstandsvorsitzender. Joachim Schulz geht in den Ruhestand. HIER gibt's alle Infos zu der neuen Personalie.

Jens von Lackum, bislang stellvertretender Vorstandsvorsitzender, übernimmt ab April den Chefposten bei Aesculap. (Foto: Matthias W)

Vorweihnachtlicher Hammer: Der Internetriese Amazon nimmt Abstand von den Plänen, in Trossingen ein großes Verteilzentrum zu bauen . Das Vorhaben war in der Bevölkerung heftig umstritten. HIER lesen Sie die Gründe für die Absage und erste Reaktionen.

Die Betriebsräte namhafter Konzerne unterschreiben eine Petition für den Erhalt des Mühlheimer SKF-Werks. Und das hat schon Eindruck auf die SKF-Geschäftsführung gemacht. Gibt es noch eine Hoffnung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? HIER geht's zum aktuellen Stand.

In der Gastronomie ist gerade wenig Hoffnung spürbar: Das Hin und Her bei den Corona-Regeln sorgt für leere Tische in den Lokalen. Der Politik trauen manche Gastronomen längst nicht mehr. HIER lesen Sie, wie es Restaurant- und Barbetreibern geht.

Womit wir auch schon beim Dauerthema Corona angelangt wären.

Im Kreis Tuttlingen gilt seit dieser Woche eine Testpflicht für alle Kindergartenkinder. Was Eltern wissen müssen, lesen Sie HIER.

Eine Schülerin macht den Lolli-Test. Im Landkreis Tuttlingen gilt ab 8. Dezember wieder eine Testpflicht in Kindergärten. (Foto: Roland Weihrauch)

Die Kreisimpfstation will die Schlagzahl noch einmal deutlich erhöhen. 5000 Menschen sollen künftig pro Tag geimpft werden. Um einen geregelten Betrieb ohne Warteschlangen für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen zu sorgen, fehlt aber noch etwas. HIER lesen Sie die ganzen Hintergründe.

Die Kreisimpfstation will die Schlagzahl noch einmal deutlich erhöhen. 5000 Menschen sollen künftig pro Tag geimpft werden. Um einen geregelten Betrieb ohne Warteschlangen für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen zu sorgen, fehlt aber noch etwas. HIER lesen Sie die ganzen Hintergründe.

Fahrgäste müssen gerade teils draußen bleiben, weil der Ringzug überfüllt ist. Auch wegen der Pandemie ist das für viele Menschen nicht haltbar. Eine Lösung auf dem Schienenverkehr ist laut Kreis aber nicht machbar. Warum das, lesen Sie HIER.

Engpässe und Probleme gibt es nicht nur auf der Schiene. Auch in anderen Bereichen tun sich in der Region Lücken und Mängel auf.

Das Telefon ist dauerbesetzt: Kinderärzte sind überlastet. Und Eltern verärgert. Im Zuge der Aktion "Wo brennt's?" forschen wir nach. Erstes Fazit: Es liegt nicht unbedingt an einer Versorgungslücke. HIER lesen Sie den ersten Bericht zur Aktion.

Ein Kind wird von einem Arzt mit einem Stethoskop abgehört. (Foto: Friso Gentsch / DPA)

Die Zahl der E-Autos im Kreis Tuttlingen verdoppelt sich. Das klingt vielversprechend. Auch wenn die Politik den Ausbau der Ladeinfrastruktur fördert: Wer wechseln will, stolpert über andere Probleme. HIER haben wir die ganze Problematik aufgedröselt.

Die Zahl der E-Autos im Kreis Tuttlingen verdoppelt sich. Das klingt vielversprechend. Auch wenn die Politik den Ausbau der Ladeinfrastruktur fördert: Wer wechseln will, stolpert über andere Probleme. HIER haben wir die ganze Problematik aufgedröselt.

Schadensmeldungen und Beschwerden erreichen die Kommunen in der Region ständig. Und teils sind sie ziemlich kurios. Ein Thema steht jedenfalls unangefochten auf Platz 1. Was an der Spitze steht, lesen Sie HIER.

Sie belegen Platz Nummer eins: defekte Straßenlaternen. Doch Schadensmeldungen, die bei den Rathäusern im südlichen Landkreis eingehen, betreffen auch Schlaglöcher, Hundekot, schlecht geräumte Gehwege und Straßen, abgesenkte Gullideckel oder vermüllte und teils zerstörte Freizeitanlagen im Sommer. (Foto: fabian Sommer)

Haben Sie schon mal bei MyTut bestellt? Das ist der Tuttlinger Lieferservice. Die Finanzierung steht momentan noch auf wackeligen Beinen, weil zu wenige Händler mitmachen. Jetzt wollen Stadt und Handelsverein in die Offensive gehen. HIER lesen Sie das ganze Dilemma.

Waren das jetzt zu viele Probleme auf einmal? Dann hören Sie doch mal Patrick Schilling in unserem Podcast "Alles Tutti" zu. Er hat selbst schon etliche Barrieren zu spüren bekommen. Wird aber nicht müde, sie abzubauen. Und zwar tut er das inzwischen bei Google. Bei dem Tech-Unternehmen kümmert er sich neben seinem Hauptjob um Inklusion: