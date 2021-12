Kampf um Gerechtigkeit, Gesundheit und Geld: Das war diese Woche wichtig

Wann haben Sie sich zuletzt ungerecht behandelt gefühlt? Für manche Menschen gehört das mit zum Alltag dazu. In dieser Woche haben wir Ihnen einige davon vorgestellt, die nicht einknicken und trotzdem hartnäckig an ihrem Ziel weitergearbeitet haben. Und so starten wir diesen Wochenrückblick mit richtigen Mutmachern:

Nicole Klebs war schon oft auf Wohnungssuche . Weil sie Arbeitslosengeld bezieht, muss sie Vorgaben erfüllen. Praktisch lassen die sich schwer einhalten. Oft auch nur unter unzumutbaren Bedingungen. HIER lesen Sie, welchen Problemen und Vorurteilen die Mutter schon regelmäßig gegenüber stand.

Zusammen mit Kathrin Usenko, Pädagogische Leiterin bei Jobfit, bereitet ein Teilnehmer ein Bewerbungsschreiben vor. (Foto: SKUB)

Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am wurde in dieser Woche wie jedes Jahr am 3. Dezember besonders auf die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung aufmerksam gemacht. Zwei Menschen haben wir Ihnen diese Woche vorgestellt, die sich für Inklusion stark machen.

Wer eine Behinderung hat, steht oft vor neuen Herausforderungen oder fühlt sich von der Teilhabe am Leben ausgeschlossen. Cettina Bett kann hier als selbst von einer Behinderung Betroffene Tipps aus ihrer Erfahrung geben. Sie ist zentrale Ansprechpartnerin für Menschen mit ähnlichen Erlebnissen. HIER erzählt sie von ihrer Arbeit bei der Lebenshilfe Tuttlingen.

Cettina Bett berät jeden Mittwoch in Spaichingen Behinderte und ihre Angehörigen zum Thema Teilhabe. (Foto: privat)

Patrick Schilling hat früher in Tuttlingen für mehr Barrierefreiheit gekämpft. Zum Tag der Menschen mit Behinderung erzählt er, welche Hürden er heute als Mitarbeiter bei Google abbaut. Das Interview gibt's in der neuen Folge unseres Podcasts "Alles Tutti". Einfach auf den Playbutton klicken oder bei Spotify, Deezer und Co. nach "Alles Tutti" suchen.

Nach wie vor hat uns diese Woche auch wieder die Corona-Pandemie beschäftigt. Hier alles Wichtige im Überblick:

Besteht derzeit Grund zur Sorge, dass das Klinikum Triage-Entscheidungen trifft? Entscheidungen treffe man nicht über den Kopf des Patienten hinweg, betont Dr. Michael Kotzerke . Bei hochbetagten Menschen mit schweren Krankheitsverläufen greift am Ende nur noch eine Möglichkeit. HIER lesen Sie, wie das Klinikum zur Triage steht.

. Auch die mobilen Impftermine sind gefragt. Die Kehrseite: Oft stehen gebrechlichere Impfwillige, oft für die Auffrischungsimpfung, stundenlang in der Schlange. Jetzt gibt es aber eine Lösung. HIER finden Sie die Details.

Die Verschärfung der Pandemie treibt zunehmend auch so manche Wirtschaftszweige um. HIER lesen Sie, wie der Tuttlinger Kulturbetrieb getroffen ist und HIER wie es um Tourismus und Gastronomie steht.

Alles erscheint düster: Depressionen können sich unter anderem durch niedergedrückte Stimmung und eine gewisse Gefühllosigkeit äußern. (Foto: fabian Sommer)

Und wie stecken Sie die Pandemie nach bald zwei Jahren weg? HIER erzählt eine Psychologin, wie man Optimismus in Krisenzeiten übt und was das mit Hamsterkäufen zu tun hat.

Um das Corona-Kapitel zu schließen: HIER gibt's noch eine Geschichte, die für viel Unterhaltung gesorgt hat. Aber auch Ärger: Hunderttausende sehen Danijel Haeßer dabei zu, wie er durch die leere Impfstation in der Alten Festhalle Tuttlingen spaziert. Kreis und Stadt werfen ihm böse Absichten vor. Aber etwas spricht dagegen. HIER dröseln wir den ganzen Fall auf.

Nicht nur Corona sorgte diese Woche für Wirbel und Diskussionen. In den Rathäusern ging es auch um folgende strittige Entscheidungen:

Das Projekt Drei-Kronen-Hof in Tuttlingen läuft einfach nicht nach Plan. Zuerst findet die Wohnbau nicht genügend gewerbliche Mieter, jetzt soll auch noch die Fassade anders aussehen als im Entwurf. Letztlich dreht sich alles ums Geld - HIER gibt's das ganze Dilemma zum Nachlesen.

Aber bitte mit Klinker: So ist die Fassade im Drei-Kronen-Hof geplant. Nun überlegen Architekten und Wohnbau, teilweise auf Putz umzusteigen. (Foto: Archiv/Kauffmann, Theilig und Partner)

Dieser Mitarbeiter ist jedenfalls unverzichtbar: Zum 95. Geburtstag feierte der Rentner Alfred Schwarz sein Rekord-Dienstjubiläum bei der Tuttlinger Feuerwehr. 75 Jahre ist er dort im Dienst. Dabei hatte die Feuerwehr seine Aufnahme zunächst abgelehnt. Wie er es doch schaffte, einzutreten, lesen Sie HIER.