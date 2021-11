Kurz vor Katastrophe, kurz vorm Jobverlust, weit weg vom Lebenstraum: Das war die Woche

Zumindest ein halbwegs normaler Winter, zumindest mal wieder ein Weihnachtsmarktbesuch, zumindest dieses Jahr wieder unbeschwert auf der Suche nach Geschenken durch die Stadt bummeln: So dürften viele gehofft haben. Aber diese Woche hat uns sehr eindrücklich gezeigt: Wir sind gerade weit von halbwegs normal entfernt. Und über vielen Weihnachtsmärkten sind dunkle Wolken aufgezogen.

Die Corona-Lage hat sich wieder überschlagen. Weiter unten finden Sie alles, was in der Region alles wichtig war und ist. Für uns als Redaktion ist das ein Spagat: Haben wir vor zwei Wochen doch gerade erst die Aktion "Wo brennt's" gestartet, um auch Nicht-Corona-Themen wieder mehr Raum zu geben. Sie sollen mitentscheiden, welchen Themen wir uns widmen sollten. Dazu läuft noch bis Sonntag die finale Abstimmung. Hier können Sie mitmachen:

Nichtsdestotrotz konnten und können wir unsere Augen vor dem, was gerade in der Pandemie passiert, natürlich nicht verschließen. Daher folgt jetzt alles Wichtige zur Corona-Lage der vergangenen Tage:

Das Klinikum steht kurz vor der Überlastung: Was das für Personal und Patienten bedeutet, lesen Sie HIER.

Die Fallzahlen steigen ungebremst - das sorgt beim Landrat für große Sorgen und Frust. Wie Stefan Bär zur aktuellen Entwicklung steht, lesen Sie HIER.

Um möglichst viele Menschen zu erreichen und vor der angespannten Lage zu warnen, hat sich Stefan Bär mit anderen Politikern und Klinik-Vertretern zusammengetan. So veröffentlichten Ärzte und Politiker diese Woche einen offenen Brief mit eindringlichem Appell. Den Brief im Wortlaut können Sie HIER nachlesen.

Von links: Michael Beck, Oberbürgermeister Stadt Tuttlingen, Dr. med. Matthias Szabo, Pandemiebeauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung im Landkreis Tuttlingen, Dr. Sebastian Freytag, Geschäftsführer Klinikum Landkreis Tuttlingen, Rudolf Wuhrer, Kreisverbandsvorsitzender Gemeindetag Baden-Württemberg und Stefan Bär, Landrat Kreis Tuttlingen. (Foto: Archiv)

Bis zu vier Stunden Anstehen für einen Piks: Der Andrang auf das Impfangebot der Stadt Tuttlingen am ersten Tag war groß. Dabei kamen nicht nur Wiederholungstäter. Wir haben mit Impflingen gesprochen. HIER geht's zum Artikel.

Nicht nur in der Stadt Tuttlingen, im ganzen Kreis gibt es künftig wieder mehr Impfangebote . HIER finden Sie alle Anlaufstellen. HIER geht's zu allen Terminen.

Nicht nur das Coronavirus stellt Ärzte und Kliniken vor Herausforderungen: Bei Kindern kursiert derzeit auch das RS-Virus. Dass es dieses Jahr besonders viele Kinder trifft, ist aber auch eine Auswirkung der Corona-Pandemie. Warum, lesen Sie HIER.

Immerhin: Die Wirtschaft ist weiterhin auf Wachstumspfad und kann weitestgehend mit den neuen Corona-Regeln leben. Das hat zum Wochenende jedenfalls der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) signalisiert. Und auch bei uns in der Region hat sich diese Woche gezeigt: Vor Investitionen schreckt manch einer nicht zurück.

So investiert Karl Storz mehrere hundert Millionen Euro in den Standort in Neuhausen ob Eck. Zu viele Standorte verursachen nämlich zu viel Transportaufwand. Wie sich das Unternehmen neu ordnet und wo es sich zurückzieht, lesen Sie HIER.

An anderer Stelle würde die Firma Heiss gerne Geld ausgeben und erweitern. Nur lehnt die Gemeinde Emmingen-Liptingen das ab. Allerdings könnte das von anderer Stelle noch gekippt werden. HIER haben wir den ganzen Konflikt aufgedröselt.

Eher unerfreuliche Nachrichten haben auch einige Mitarbeiter anderer Unternehmen diese Woche bekommen.

Dass der Real-Markt in Tuttlingen schließt, haben die Mitarbeiter jetzt schwarz auf weiß: Diese Woche haben sie ihre Kündigungen erhalten. Kaufland baut auf dem Gelände neu, will das Personal aber nicht übernehmen. Warum es trotzdem noch Hoffnung für die Belegschaft gibt, lesen Sie HIER.

Bye bye, Real: Der Supermarkt wird Ende April 2022 geschlossen. Kaufland übernimmt das Gebäude, reißt es ab und baut neu. (Foto: Kevin Rudner)

Noch unsicher ist, was mit den Mitarbeitern der Medizintechnikfirma Smith & Nephew aus Tuttlingen geschieht. Dass das Unternehmen den Standort aufgeben will steht schon länger fest. Der Umgang mit den Mitarbeitern sorgte jetzt auf einem Betriebsratstreffen wiederholt für Kritik.

Mit SKF will der nächste große Arbeitgeber in der Region einen Standort in der Region dicht machen. Vieles ist noch vage. Aber Belegschaft, Stadt und IG Metall kämpfen um den Erhalt des Standorts in Mühlheim. HIER gibt's alle Infos.

Stadt, Belegschaft und IG Metall wollen den SKF-Standort in Mühlheim halten. (Foto: SKF)

Nicht nur unternehmerische Entscheidungen sind umstritten. Auch die Politik muss sich regelmäßig Kritik gefallen lassen. In Tuttlingen machte zuletzt Dirk Neuschwander mit einer App auf sich aufmerksam. Die Umfrage-App soll mehr Bürgerbeteiligung in Tuttlingen schaffen. Stadt und Kreis lehnen sie aber ab. Warum, lesen Sie HIER.

So gar nicht umstritten, sondern viel mehr beeindruckend sind die Lebensgeschichten der Menschen, die jetzt kommen.

Mit 65 Jahren gehört er zu den ältesten Motorradrennfahrern - zum alten Eisen gehört Tommy Schuler aber noch lange nicht. Gerade erst ist er Europa-Cup-Sieger geworden. HIER geht's zum Porträt.

Ihre Geschichte liest sich wie ein modernes Märchen: Nach dramatischer Flucht über die gefährliche Route Äthiopien, Sudan, Tschad, die Sahara, Lybien landen Edom und Senay Gebreab an der italienischen Küste. Dabei ist Senay bei einem Unfall mit einem maroden Pickup schwer am Kopf verletzt worden und musste operiert werden. Doch das Ziel des jungen Paares – sie war damals gerade neunzehn, er zehn Jahre älter – blieb die Weiterreise nach Deutschland. Das haben Sie geschafft. HIER geht's zu ihrer Lebensgeschichte.

Siegbert Fetzer, Edom Gebreab mit seiner Tochter Johanna, Manfred Butsch und Senay Gebreab (von links). (Foto: Doderer)

Was haben ein Theaterregisseur und ein Politiker gemeinsam? Ihren Geburtsort zum Beispiel. In unserer Serie "geboren in Tuttlingen" porträtieren wir Menschen, die in der Region verwurzelt sind, inzwischen aber an ganz anderer Stelle wirken. HIER lesen Sie das Interview mit Theaterregisseur Christoph Frick. Und HIER geht's zu Fragen und Antworten an und von Politiker Hans-Ulrich Rülke.

Rülke und Frick haben sich relativ früh aus der Region verabschiedet, sich andernorts ein Leben aufgebaut. Auch, weil Tuttlingen nicht in ihren beruflichen Werdegang gepasst hat. Wir beobachten in der Region aber auch schon lange den umgekehrten Fall: Dass Menschen sich im Kreis Tuttlingen niederlassen wollen. Aber dabei auf der Suche nach einem Haus verzweifeln. Gerade junge Familien halten an dem Traum vom Eigenheim fest. Aber wie leicht und unter welchen Bedingungen lässt der sich überhaupt noch erfüllen? Wie angespannt ist der Immobilienmarkt in der Region? Und worauf müssen sich Haus-Suchende in Zukunft einstellen?

Über all das reden wir in der neuen Podcastfolge von "Alles Tutti". Hier zum Nachhören. Und wenn Sie noch mehr wollen: HIER gibt's alle anderen Folgen unseres Podcasts.