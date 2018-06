Wochenmarkt feiert seinen 40. Geburtstag

Der Trossinger Wochenmarkt ist überschaubar und hat auf dem Rudolf-Maschke-Platz auch nicht gerade eine malerische Kulisse. Heiß geliebt wird er von seinen Stammkunden aber trotzdem. Am Donnerstag, 10. Juli, feiert der Markt sein 40-jähriges Bestehen.

„Als junger Oberinspektor auf dem Rathaus habe ich mir damals überlegt, dass es doch nicht sein kann, dass Städte wie Schwenningen, Rottweil und Spaichingen einen Wochenmarkt haben, nur Trossingen mit seinen damals 11000 Einwohnern,ohne Markt auskommen musste“, erinnert sich Walter Haas, der vor 40 Jahren als Rathausmitarbeiter den Anstoß für den Markt gegeben hat. Da Walter Haas beruflich bereits mit Pfingstmarkt und dem damaligen Septembermarkt beschäftigt war, „war es ja nicht so schwer, einen Plan für einen Wochenmarkt zu erarbeiten“. Die Zustimmung dazu bekam er von Bürgermeister Heinz Mecherlein und dem Gemeinderat. Und so bekam Walter Haas gleich noch einen Titel: Marktmeister.

„Die Marktordnung musste ich nicht neu erfinden, die gab es in den Nachbarorten ja bereits“, sagt Walter Haas. Die Marktbeschicker jedoch musst er erst einmal suchen. „Da wir uns für den Donnerstag als Markttag entschieden hatten, war das auch kein größeres Problem“, so seine Erfahrung. „Hätten wir allerdings Freitag oder Samstag ausgewählt, wäre es schwierig geworden. Denn dann finden die großen Märkte in der Umgebung statt und darauf würden die Beschicker sicher auch heute nicht verzichten wollen.“

Walter Haas, der früher immer das Gespräch mit den Standbetreibern suchte, hat die ein oder andere Sonderbarkeit auf dem Trossinger Markt ausgemacht. „In anderen Städten kommen die Kunden schon um 6.30 Uhr zum Einkaufen. In Trossingen ist erst nach 8 Uhr was los.“ Woran das liegt, kann er sich nicht erklären. Und auch wenn der Rathausvorplatz, der als Ausweichquartier für den Markt mehrmals im Jahr dient, die deutlich schönere Kulisse bietet, so sei der Markt auf dem Maschkeplatz besser aufgehoben. „Die Händler können dort besser und mehr aufbauen und auch die Kunden scheinen ihn - zumindest während meiner Zeit als Marktmeister - auch besser anzunehmen.“

Die Kombination der einzelnen Stände sei mindestens genauso wichtig wie der ausreichende Platz. „Das habe ich auch erst lernen müssen“, erinnert sich Walter Haas lachend. „Einmal habe ich zwei Käsehändler zugelassen. Aber Käse und Fisch, das sind zwei Sparten, die kritisch sind.“ Denn während sich mehrere Selbsterzeuger gegenseitig nicht die Kundschaft abgraben, könnten zwei Käse- oder Fischwagen auf dem Trossinger Markt nicht überleben. „Am Ende des Vormittags haben dann beide zu wenig Umsatz und am Ende bleiben womöglich beide weg“, so die Einschätzung von Walter Haas. „Deshalb war es mir auch wichtig, immer mit den Beschickern zu sprechen. Sie haben mir immer gute Hinweise gegeben, was im Angebot vielleicht noch fehlt.“

Sein Nachfolger, Benjamin Leibinger, hat ebenfalls guten Kontakt zu den Verkäufern. „Die Zusammenarbeit klappt immer sehr gut.“ Kein Wunder, sind doch fünf der Standbetreiber bereits seit den Anfängen vor 40 Jahren mit dabei. Am heutigen Donnerstag werden sie von Bürgermeister Clemens Maier Besuch bekommen. Er will gegen 8 Uhr nicht nur den Markt besuchen, sondern auch einen Rückblick auf die vergangenen vier Jahrzehnte geben.