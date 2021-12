Über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel finden die Wochenmärkte in Bad Waldsee laut einer Pressenotiz der Stadt an folgenden Tagen statt: am Dienstag, 21. Dezember; am Freitag, 24. Dezember (vorverlegt aufgrund des Feiertags); am Dienstag, 28. Dezember; am Freitag, 31. Dezember (vorverlegt aufgrund des Feiertags) sowie im neuen Jahr am Dienstag, 4. Januar, und Samstag, 8. Januar.