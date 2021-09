Wo sind die Plakate hin?

Reduzierter Wahlkampf. Nicht nur die SPD, auch die CDU hat die Zahl der Wahlplakate in Bad Saulgau auf Weisung des Ordnungsamtes reduzieren müssen. Die Partei „Die Partei“ hat damit einen Erfolg zu verbuchen. Sie hat Ordnungsamt und die lokalen Parteispitzen von der Überzahl der Plakate im Stadtgebiet in Kenntnis gesetzt. Damit hat sie für die satzungsmäßig zulässige Anzahl von Plakaten in der Kernstadt und im Umland gesorgt. Die städtische Sondernutzungssatzung ist da sehr streng. Aber wie bei zehn zulässigen Standorten in insgesamt 13 Stadtteilen und diese nochmals unterteilt in Ortschaften wie Bierstetten und Steinbronnen, Großtissen und Kleintissen, Bolstern und Heratskirch oder Bogenweiler mit Haid, Bogenweiler und Sießen parteipolitisch mit Plakaten bedacht werden sollen, erschließt sich nicht nur der Vorsitzenden des SPD-Stadtverbandes, Gerlinde Frühbauer, nicht, sondern ebenso wenig manchem nicht parteipolitisch engagierten Beobachter. Gerade in diesem Wahlkampf, der eigentlich so viel Stoff für Diskussionen bieten könnte, wird die politische Auseinandersetzung gebremst. Sofern es politische Aussagen auf Plakaten neben den Bildchen der Kandidaten auch zu lesen gibt. (rum)