am Samstag und Sonntag, 31. August und 1. September, ist wieder Panzer- und Oldtimershow im Museum Kienle in Seifertshofen. Dort werden mehr als 1500 Oldtimerfahrzeuge erwartet.

Fast 5600 PS rocken die Frickenhofer Höhe beim schwäbischen Bauern- und Technik-Museum. Autos, Traktoren, Lastwagen, Panzern und Motorräder sind an zwei Tagen in Action. Ein Brückenlege-Panzer, Tractor-Pulling-Boliden so wie einige Fahrzeuge aus Filmen säumen das Starterfeld. Es gibt Oldtimerparaden und Sonderausstellungen wie die der VW-Freunde, des Unimog-Clubs sowie die Opel-Freunde. Dampfpflüge, Dreschmaschinen und Steinbrecher kommen ebenfalls zum Einsatz.

Es haben sich Oldtimerfreunde aus Frankreich, Belgien, Luxemburg, Holland, Österreich und der Schweiz angemeldet.Vom Zündapp-Moped, Goggomobil und Adenauer-Mercedes bis zu den eigenen Panzern des Museums, bei über 1500 historischen Fahrzeugen ist für jeden was dabei.

Einmalig soll die Panzershow werden, bei der mit bis zu 50 Tonnen schwere Kettenfahrzeuge zum Einsatz kommen. Ihre Aufgabe: schrottreife Autos zerdrücken. Ein MT55, ein Brückenlege-Panzer, ist ebenfalls in Action. Mit über 43 Tonnen Gewicht und 580 PS kann er mit seiner Scherenbrücke Hindernisse bis zu 18 Meter überbrücken. Er selbst ist 19 Meter lang.

Probesitzen in Düsenjäger und Antonow

Wer mag kann im Düsenjäger probesitzen, darunter in einem Starfighter F104 sowie einer MIG 23 oder in einer Transportmaschine Antonow.

Wie zu Urgroßvaters-Zeiten wird mit einem Dampfpflug mittels Kipp-Pflug und Seil gepflügt. Sie waren vor allem auf großen Gutshöfen im Einsatz. Die Oldtimer-Traktoren von Beginn der 20er-Jahre bis hin in die 70er-Jahren werden auf der Traktor-Pulling-Bahn vorgestellt. Ebenso weit über 100 Unimogs, diverse Militärfahrzeuge sowie die „Rats“, daß ist ein schriller Kult aus den USA, um rostige, abgefahrene Autos.

Beim Mähdrescher-Rennen werden rund ein Dutzend dieser ausgemusterten Vehikel an den Start gehen. Ihnen wird in der Museums-Werkstatt derzeit unter Hochdruck neues Leben eingehaucht. Holzhacker, Steinbrecher, Dreschmaschinen, Stationärmotoren, Holzsägen und Kartoffeldämpfer und vieles andere mehr machen anschaulich, wie früher in der Landwirtschaft gearbeitet wurde. In der alten Dorfschmiede wird auf zwei Ambossen geschmiedet.

Beim großen Floh-und Trödelmarkt gibt es alles, was das Sammlerherz höher schlagen lässt.Für Kinder gibt es einen Streichelzoo, Ponyreiten, Quad–Fahren, eine Hüpfburg und Vergnügungspark.

Michael Manousakis und Michael Gaedt kommen

Nach drei Jahren Restauratioszeit wird Kettengrad zum Einsatz kommen. Ebenso ein seltener Schwimmwagen aus dem Zweiten Weltkrieg.

Unters Publikum mischen sich auch die Fernsehstarts Michael Manousakis und Michael Gaedt. Gaedt, einst Frontmann der Comedygruppe Die kleine Tierschau, spielt in der Voababendserie „Soko Stuttgart“ „Schrotti“, einen Schrauber und Bastler. Michael Manosakis, Chef von Morlock Motors, sorgte für Furore, als er mit einer Antonow AN-2, dem größten Doppeldecker der Welt, den Atlantik überquerte.

Wer mag, kann sich bei einem Hubschrauberrundflug das Spektakel von oben anschauen.