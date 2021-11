Wo ist das Metallboard für Albert Schweitzer?

Seit dem 31. Oktober ist es auf unbekannter Wanderschaft: Von der Albert-Schweitzer-Ausstellung in Wasserburg, die im Pfarrsaal von St. Georg auf der Wasserburger Halbinsel stattfand, ist ein Metallboard verschwunden.

Leider erfolgte die Reise ohne Absprache mit der Künstlerin, wie Uta Mayer mitteilt, die das Metallboard mit den Maßen 70 auf 140 Zentimeter im leuchtenden Blau als Adaption zum Blau des Bodensees gestaltet hat. Das fehlende Werk wurde von Mayer so gefertigt, dass auf der Rückseite eine Friedenstaube in weiß appliziert ist.

Die große Hoffnung der Künstlerin ist es nun, dass die Wanderschaft ihrer Arbeit mit ihrem Einverständnis fortgeführt wird. Alternativ bittet sie um möglichst schnelle Kontaktaufnahme unter Telefon 08382 / 608 97 41 oder per E-Mail unter uta.mayer@outlook.com. Gerne kann das Board auch am Lindenplatz 1 in Wasserburg direkt abgestellt werden.